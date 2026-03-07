Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι το Ισραήλ θα συνεχίσει να πλήττει το Ιράν με «όλη» την «ισχύ» του, στο πλαίσιο ενός «μεθοδικού σχεδίου» που στοχεύει στην «εξάλειψη του καθεστώτος». Οι δηλώσεις του ισραηλινού πρωθυπουργού μεταδόθηκαν το βράδυ της Παρασκευής από την τηλεόραση.

«Θα συνεχίσουμε με όλη την ισχύ μας», ανέφερε ο Νετανιάχου, κάνοντας απολογισμό της επίθεσης που εξαπέλυσαν στις 28 Φεβρουαρίου το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Ο ίδιος τόνισε ότι το σχέδιο περιλαμβάνει «πολυάριθμες εκπλήξεις» και πρόσθεσε πως υπάρχουν «πολλοί άλλοι στόχοι», χωρίς να αποκαλύψει λεπτομέρειες.

Στην ομιλία του ο Νετανιάχου υποστήριξε ότι «χάρη στους θαρραλέους πιλότους μας και στους αμερικανούς πιλότους, έχουμε τον σχεδόν πλήρη έλεγχο του εναέριου χώρου πάνω από την Τεχεράνη». Εξήρε παράλληλα τη συνεργασία με τις ΗΠΑ, τονίζοντας ότι ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ «Τραμπ κατάλαβε το μέγεθος του κινδύνου για τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον κόσμο».

«Δράσαμε για να αντιμετωπίσουμε την απειλή και να επιτρέψουμε στον ιρανικό λαό να πάρει στα χέρια το πεπρωμένο του», είπε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, υπογραμμίζοντας ότι «από την πρώτη εβδομάδα εξαλείψαμε τον δικτάτορα Χαμενεΐ» και «καταστρέψαμε κυβερνητικές εγκαταστάσεις, εργοστάσια όπλων και εκατοντάδες εκτοξευτήρες βαλλιστικών πυραύλων».

Απευθυνόμενος προς τον ιρανικό λαό, ο Νετανιάχου δήλωσε: «Η ώρα της αλήθειας πλησιάζει, διότι δεν επιδιώκουμε να διχάσουμε το Ιράν, αλλά να το απελευθερώσουμε από το ζυγό της τυραννίας και να ζήσουμε ειρηνικά μαζί του. Η απελευθέρωση αυτή εναπόκειται σ’ εσάς, στον θαρραλέο ιρανικό λαό».

Προειδοποίησε ότι όποιος «καταθέσει τα όπλα δεν θα πειραχτεί· όποιος αρνηθεί θα υποστεί τις συνέπειες», εκφράζοντας την πεποίθηση πως στο μέλλον «οι λαοί του Ισραήλ και του Ιράν θα ξαναγίνουν φίλοι».

Ο Νετανιάχου ανέφερε ακόμη ότι «τις τελευταίες ημέρες, το Ιράν επιτέθηκε σε 12 γειτονικές χώρες» και πως «πολυάριθμες είναι οι χώρες που στρέφονται πλέον προς εμάς για να συνεργασθούν». Όπως πρόσθεσε, «μεταμορφώσαμε τη Μέση Ανατολή, τροποποιήσαμε την ισορρροπία δυνάμεων» και «το Ισραήλ είναι μια περιφερειακή δύναμη που αποτρέπει τους γείτονές μας και τους εχθρούς μας. Ο τολμών νικά».