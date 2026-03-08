Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας απηύθυνε μήνυμα τιμής και περισυλλογής, υπογραμμίζοντας τη σημασία των αγώνων, της αντοχής και της δημιουργικότητας των γυναικών μέσα στην ιστορία. Όπως ανέφερε, η ημέρα αυτή είναι αφιερωμένη στη μνήμη και στην υπερηφάνεια όσων συνέβαλαν με το έργο και τη στάση τους στην πρόοδο της κοινωνίας.

«Αν η πατρίδα μας είναι από τις λίγες χώρες στον πλανήτη όπου η ισότητα των φύλων είναι συνταγματικά κατοχυρωμένη, αν η σημερινή Ελληνίδα είναι δυναμικά παρούσα στον κοινωνικό, τον οικονομικό, τον πολιτικό μας βίο, οφείλουμε να στοχαστούμε, σ’ αυτή τη δύσκολη καμπή της παγκόσμιας ιστορίας τις γυναίκες όλου του κόσμου που παλεύουν για ένα καλύτερο αύριο. Τις γυναίκες του Ιράν, που δεν αγωνίζονται απλώς για τα δικαιώματά τους, αλλά για την ίδια τους την ύπαρξη. Τις γυναίκες της Ουκρανίας, που κρατούν τη χώρα τους ζωντανή, πολεμώντας στα μέτωπα, προσφέροντας στα μετόπισθεν, στηρίζοντας οικογένειες και κοινότητες», σημείωσε ο κ. Τασούλας.

Στο μήνυμά του, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφέρθηκε επίσης στις Ελληνίδες που, με κόπο και επιμονή, άνοιξαν δρόμους χειραφέτησης και προόδου. Οι γυναίκες αυτές, όπως τόνισε, υπήρξαν θεμέλιο της οικογένειας και της κοινωνίας, εργαζόμενες σε κάθε τομέα – από το σπίτι και τη βιοτεχνία έως την επιστήμη, την τεχνολογία, την πολιτική και την τέχνη – συχνά μέσα σε συνθήκες που απαιτούσαν διπλή προσπάθεια και ανθεκτικότητα.

Ο Κωνσταντίνος Τασούλας υπογράμμισε ότι όλοι, «πατέρες, γιοι, σύζυγοι και συνεργάτες», οφείλουν να δείχνουν έμπρακτο σεβασμό και τιμή προς τις γυναίκες της ζωής τους. Παρά την πρόοδο, επεσήμανε, οι ανισότητες και τα στερεότυπα εξακολουθούν να υπάρχουν, ενώ η έμφυλη και οικογενειακή βία παραμένει ένα σοβαρό κοινωνικό ζήτημα που απαιτεί συνεχή εγρήγορση και δράση.

Κλείνοντας, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κάλεσε να αφιερωθεί η ημέρα στις νέες γυναίκες που διεκδικούν ίσες ευκαιρίες, σεβασμό και αναγνώριση των δικαιωμάτων τους. Όπως ανέφερε, «η ισότητα των φύλων είναι υπόσχεση της κοινωνίας προς τον εαυτό της, της δημοκρατίας προς τις αρχές της, των θεσμών προς την ποιότητα και το περιεχόμενό τους».