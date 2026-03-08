Κωνσταντίνος Καζάκος αναφέρθηκε στις αντιδράσεις που προκάλεσε η απόφαση του πατέρα του, Κώστα Καζάκου, να παντρευτεί ξανά μετά τον θάνατο της Τζένης Καρέζη. Ο γνωστός ηθοποιός μίλησε ανοιχτά για εκείνη την περίοδο, περιγράφοντας τα συναισθήματα και τις δυσκολίες που αντιμετώπισε η οικογένεια.

Όπως αποκάλυψε, υπήρξε έντονη αντίδραση από μερίδα του κοινού, ενώ και ο ίδιος αρχικά δεν είχε δεχθεί θετικά την απόφαση του πατέρα του να προχωρήσει σε νέο γάμο. Με τον καιρό όμως, συνειδητοποίησε ότι ήταν φυσιολογικό ο αείμνηστος ηθοποιός να θελήσει να συνεχίσει τη ζωή του.

Μιλώντας στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ» την Κυριακή 8 Μαρτίου, ο Κωνσταντίνος Καζάκος δήλωσε: «Όταν το είχα πρωτοακούσει, δεν το είχα πάρει πολύ καλά, αλλά μετά είναι κοινή λογική. Ήταν παντρεμένος με έναν θρύλο. Έφυγε ο θρύλος. Τι θα γίνει τώρα; Θα πάει μοναχός στο Άγιο Όρος; Του πατέρα μου του άρεσε πάντα η οικογένεια, ήταν ο πάτερ φαμίλιας, ήθελε να έχει πολλά παιδιά. Οπότε, τα έκανε μετά και το ευχαριστήθηκε και πέρναγε πολύ ωραία. Εκεί έφαγε μεγάλο πόλεμο».

Με τα λόγια του, ο ηθοποιός έδειξε κατανόηση και σεβασμό για τις επιλογές του πατέρα του, υπογραμμίζοντας πως, παρά τις αντιδράσεις, εκείνος βρήκε ξανά την ισορροπία και τη χαρά στη ζωή του.

