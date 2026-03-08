Μια απρόσμενη αποκάλυψη έκανε η Lady Gaga στη ραδιοφωνική εκπομπή «Romantic Radio» με παρουσιαστή τον Bruno Mars, αποκαλύπτοντας νέες λεπτομέρειες για τον επικείμενο γάμο της με τον Michael Polansky.

Σε ηχογραφημένο μήνυμα που μεταδόθηκε από το iHeartMedia και το TikTok, η δημοφιλής σταρ δήλωσε (μέσω People): «Γεια σου, Μπρούνο. Ο αρραβωνιαστικός μου και εγώ ταξιδεύουμε όλο το χρόνο, αλλά πρόκειται να παντρευτούμε σύντομα. Ελπίζαμε ότι θα μπορούσες να διαλέξεις ένα ξεχωριστό τραγούδι για εμάς».

Ο Bruno Mars απάντησε με χαμόγελο: «Ξέρω αυτή τη φωνή. Αυτή είναι η αγαπημένη μου φίλη, η Lady Gaga». Στη συνέχεια επέλεξε το κομμάτι «Risk It All» από τη νέα του δισκογραφική δουλειά The Romantic, προτείνοντας στην Gaga να το αφιερώσει στον Polansky. Το παρουσίασε μάλιστα ως φόρο τιμής στο ζευγάρι.

Η σχέση της Lady Gaga με τον Michael Polansky έγινε γνωστή την Πρωτοχρονιά του 2020, όταν φωτογραφήθηκαν σε πάρτι στο Λας Βέγκας. Λίγο αργότερα, μετά το Super Bowl του ίδιου έτους στο Μαϊάμι, οι δυο τους δημοσιοποίησαν τον δεσμό τους. Τέσσερα χρόνια μετά, αποφάσισαν να αρραβωνιαστούν.

Η προσωπική εξομολόγηση της Lady Gaga

Τον Οκτώβριο του 2025, η Lady Gaga μίλησε στο περιοδικό Rolling Stone για τη γνωριμία της με τον Polansky, αναφερόμενη στην περίοδο που αντιμετώπιζε δυσκολίες με την ψυχική της υγεία.

«Το να είμαι ερωτευμένη με κάποιον που νοιάζεται για τον πραγματικό μου εαυτό έκανε τεράστια διαφορά», δήλωσε η σταρ. «Αυτό που είδε εκείνος ήταν μια γυναίκα που αισθανόταν πολύ μακριά από αυτό που έπρεπε να κάνει. Ήθελε να με φροντίσει. Ποτέ δεν με είχαν αγαπήσει έτσι. Η ζωή μου ήταν σοβαρή γι’ αυτόν, δεν ήταν ένα πάρτι. Με βοήθησε να δω ότι η ζωή μου ήταν πολύτιμη», συμπλήρωσε.

Περιγράφοντας τον Polansky ως έναν «πολύ σοβαρό άντρα», πρόσθεσε με νόημα: «Τόσοι πολλοί άνθρωποι στη ζωή μου εκείνη την εποχή έψαχναν απλώς να περάσουν καλά. Αγαπούσαν τη μεθυσμένη Lady Gaga».