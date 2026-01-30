Η Lady Gaga διακόπτει τη συναυλία της στο Tokyo Dome για να καταδικάσει τη βία της υπηρεσίας ICE και να εκφράσει συμπαράσταση στις οικογένειες που πλήττονται από την ομοσπονδιακή μετανάστευση στις ΗΠΑ.

Η καλλιτέχνις αναφέρεται ειδικά στα πρόσφατα περιστατικά όπου δυο Αμερικανοί έχασαν τη ζωή τους από τα πυρά ομοσπονδιακών πρακτόρων μετανάστευσης.

Με συναισθηματικά φορτισμένα λόγια, η Lady Gaga τονίζει τη σοβαρότητα της κατάστασης και τον πόνο των οικογενειών που στοχοποιούνται ανελέητα από την ICE.

Με μια συγκινητική παρέμβαση από τη σκηνή του Tokyo Dome, η Lady Gaga πήρε δημόσια θέση κατά της υπηρεσίας ICE και της βίας στη Μινεάπολη, στέλνοντας μήνυμα συμπαράστασης στα θύματα και τις οικογένειες που πλήττονται στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η βραβευμένη με Όσκαρ καλλιτέχνις διέκοψε τη συναυλία της για να αναφερθεί στις κοινωνικές εντάσεις που έχουν προκληθεί μετά τον θάνατο δύο Αμερικανών από τα πυρά ομοσπονδιακών πρακτόρων μετανάστευσης. Η Gaga μίλησε για την ανάγκη ενσυναίσθησης και αλληλεγγύης απέναντι σε όσους βιώνουν τον φόβο και την απώλεια.

«Θέλω να αφιερώσω ένα δευτερόλεπτο για να μιλήσω για κάτι που είναι εξαιρετικά σημαντικό για μένα. Κάτι σημαντικό για τους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο και ειδικά στην Αμερική αυτή τη στιγμή. Σε λίγες μέρες θα επιστρέψω στο σπίτι μου και η καρδιά μου πονάει σκεπτόμενη τους ανθρώπους, τα παιδιά, τις οικογένειες σε όλη την Αμερική, που στοχοποιούνται ανελέητα από την ICE. Σκέφτομαι τον πόνο τους και το πώς οι ζωές τους καταστρέφονται μπροστά στα μάτια μας», δήλωσε η 14 φορές βραβευμένη με Grammy καλλιτέχνις από τη σκηνή του κατάμεστου σταδίου.

Η Lady Gaga πρόσθεσε ότι η Μινεσότα βρίσκεται διαρκώς στις σκέψεις της, όπως και «όλοι πίσω στην πατρίδα που ζουν μέσα στον φόβο, αναζητώντας απαντήσεις για το τι πρέπει να κάνουμε όλοι μας».

«Όταν ολόκληρες κοινότητες χάνουν το αίσθημα της ασφάλειας και του ανήκειν, κάτι σπάει μέσα σε όλους μας. Ελπίζω ότι θα σταθείτε στο πλευρό μας απόψε. Ξέρω ότι δεν είμαστε στην Αμερική αυτή τη στιγμή, αλλά είμαστε μαζί με την κοινότητά μας και σας αγαπάμε», ανέφερε, καλώντας το κοινό να δείξει στήριξη και ενότητα.

Στη συνέχεια αφιέρωσε το τραγούδι της «Come to Mama» σε «όλους όσοι υποφέρουν, σε όλους όσοι νιώθουν μόνοι και αβοήθητοι, σε οποιονδήποτε έχει χάσει ένα αγαπημένο πρόσωπο και περνάει μια δύσκολη, μια αδιανόητη στιγμή, προσπαθώντας να δει πότε θα πλησιάσει το τέλος».

Η καλλιτέχνις μίλησε επίσης για την ανάγκη επιστροφής σε ένα περιβάλλον ασφάλειας, ειρήνης και λογοδοσίας. «Πρέπει να επιστρέψουμε σε ένα μέρος ασφάλειας, ειρήνης και λογοδοσίας. Οι καλοί άνθρωποι δεν θα έπρεπε να παλεύουν τόσο σκληρά και να ρισκάρουν τη ζωή τους για την ευημερία και τον σεβασμό και ελπίζω οι ηγέτες μας να ακούνε», τόνισε.

Όπως κατέγραψε το Hollywood Reporter, η Lady Gaga ολοκλήρωσε την παρέμβασή της ερμηνεύοντας το «Come to Mama» από το άλμπουμ Joanne, σημειώνοντας ότι η ελπίδα και η αλληλεγγύη είναι αυτά που κρατούν την κοινωνία όρθια.

Αντιδράσεις από τον χώρο του Χόλιγουντ

Το τελευταίο διάστημα, κορυφαίοι καλλιτέχνες του Χόλιγουντ, όπως οι Έντουαρντ Νόρτον (Edward Norton), Ολίβια Γουάιλντ (Olivia Wilde), Ζόι Ντόιτς (Zoey Deutch) και Νάταλι Πόρτμαν (Natalie Portman), έχουν εκφράσει ανοιχτά την αντίθεσή τους στις πρακτικές της ICE.

Παράλληλα, ο Μπρους Σπρίνγκστιν (Bruce Springsteen) κυκλοφόρησε το τραγούδι «Streets of Minneapolis», ως φόρο τιμής στους Άλεξ Πρέτι (Alex Pretti) και Ρενέ Γκουντ (Renee Good), που έχασαν τη ζωή τους από τα πυρά ομοσπονδιακών πρακτόρων.