Αποκλειστικά στην κάμερα του Χαμογέλα και Πάλι μίλησε η Modern Cinderella. H Modern Cinderella μίλησε για την εμπειρία της στην πρώτη της τηλεοπτική εκπομπή στο OPEN, λέγοντας πως ότι την βοήθησε να νιώσει άνετα το γεγονός ότι στο πρώτο επεισόδιο είχε τους φίλους της.

«Απλά με πήραν ένα τηλέφωνο και μου είπανε “σε θέλουμε για εκπομπή”. Κάναμε έτσι διάφορα μίτινγκ, συζητήσεις, να δούμε πώς, τι και τα λοιπά. Δεν έκανα δοκιμαστικό».

Όσον αφορά τις κριτικές που δέχτηκε υποστήριξε πως «είμαι και πρώτη φορά στην τηλεόραση, πραγματικά δεν ξέρω από τηλεόραση, πού πάνε τα τέσσερα. Είμαι άσχετη εντελώς. Τώρα προσπαθώ και προσπαθούν όλοι να με βοηθήσουν και εγώ με τον χαρακτήρα μου να σταθώ. Οπότε θεωρώ αυτές τις κριτικές λίγο αυστηρές. Να τις κάνουνε σε κάποιον ο οποίος είναι χρόνια στην τηλεόραση και τα έκανε αυτά, να το ακούσω».

«Εγώ θέλω να είμαι ο εαυτός μου. Όπως είμαι στο ίντερνετ θα είμαι και στην τηλεόραση. Με τη μόνη διαφορά να μιλήσω όπως μιλάω πραγματικά σε μία φίλη μου. Γιατί και οι άνθρωποι της τηλεόρασης έτσι μιλάνε στην καθημερινότητά τους. Τους έχω δει, τους περισσότερους, σε τραπέζια, σε event. Μιλάνε όπως μιλάμε εμείς στο YouTube. Απλά στην τηλεόραση θέλουν να παριστάνουν κάτι άλλο».

Με ποιον παρουσιαστή θα ήθελε να συνεργαστεί; «Θα ήθελα τον Γιώργο Λιάγκα δίπλα μου. Ας θέλει να με τεστάρει. Και εγώ σίφουνας είμαι», είπε.