Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών, του Ισραήλ και του Ιράν προκαλεί διεθνή στρατιωτική κινητοποίηση, καθώς ευρωπαϊκές χώρες και η Αυστραλία αναπτύσσουν στρατιωτικά μέσα στην Ανατολική Μεσόγειο και τον Περσικό Κόλπο. Η απόφαση ελήφθη μετά την κλιμάκωση των επιθέσεων και το πλήγμα με drones σε βρετανική βάση στην Κύπρο, γεγονός που ενίσχυσε τους φόβους για ευρύτερη αποσταθεροποίηση.

Η κρίση ξεκίνησε στα τέλη Φεβρουαρίου, όταν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εξαπέλυσαν στρατιωτική επιχείρηση κατά του Ιράν με την κωδική ονομασία «Operation Epic Fury». Έκτοτε, οι επιθέσεις έχουν εξαπλωθεί σε διάφορες περιοχές της Μέσης Ανατολής, πλήττοντας στόχους στο Ιράν, στο Ισραήλ και σε δυτικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις.

Ενίσχυση στρατιωτικών δυνάμεων στην Ανατολική Μεσόγειο

Η στρατηγική σημασία της Κύπρου και της Ανατολικής Μεσογείου έχει φέρει την περιοχή στο επίκεντρο της διεθνούς προσοχής. Η επίθεση με drones κοντά στη βρετανική βάση της RAF στο Ακρωτήρι αποτέλεσε σημείο καμπής, καθώς θεωρήθηκε άμεση απειλή για εγκαταστάσεις χωρών του ΝΑΤΟ.

Η Βρετανία ήταν από τις πρώτες που ανακοίνωσαν ενίσχυση της στρατιωτικής παρουσίας της. Το Λονδίνο έστειλε το αντιτορπιλικό HMS Dragon, εξοπλισμένο με το σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας Sea Viper, καθώς και δύο ελικόπτερα Wildcat για ενίσχυση της άμυνας απέναντι σε drones.

Παράλληλα, η κυβέρνηση του Κιρ Στάρμερ ανακοίνωσε την αποστολή τεσσάρων μαχητικών αεροσκαφών Typhoon στο Κατάρ, στο πλαίσιο ενίσχυσης της αεράμυνας των συμμάχων της Βρετανίας.

Η Γαλλία αντέδρασε επίσης άμεσα. Ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε την αποστολή του αεροπλανοφόρου Charles de Gaulle στη Μεσόγειο, συνοδευόμενο από φρεγάτες και αεροπορικές μονάδες. Το Παρίσι ενίσχυσε τη στρατιωτική παρουσία του και στην Κύπρο, στέλνοντας αντιαεροπορικά συστήματα και τη φρεγάτα Languedoc.

Συμμετοχή της Ελλάδας και άλλων ευρωπαϊκών χωρών

Η Ελλάδα, λόγω της γεωγραφικής της θέσης και των δεσμών με την Κύπρο, συμμετέχει στην ενίσχυση της άμυνας της περιοχής. Η Αθήνα έστειλε δύο φρεγάτες και τέσσερα μαχητικά F-16 στην Κύπρο, ενώ επέτρεψε στις ΗΠΑ τη χρήση της ναυτικής βάσης της Σούδας για επιχειρησιακή υποστήριξη.

Η Ιταλία ανακοίνωσε ότι θα στείλει ναυτικές μονάδες κοντά στην Κύπρο, σε συνεργασία με τη Γαλλία, την Ολλανδία και την Ισπανία. Παράλληλα, δεσμεύθηκε να παρέχει αντιαεροπορικά και αντιπυραυλικά συστήματα στους συμμάχους της στον Περσικό Κόλπο, όπως το προηγμένο SAMP/T.

Η Πορτογαλία επέτρεψε στις ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν τη στρατιωτική βάση Lajes στις Αζόρες, υπό την προϋπόθεση ότι οι επιχειρήσεις θα έχουν αμυντικό χαρακτήρα και θα στοχεύουν αποκλειστικά στρατιωτικούς στόχους.

Η Ισπανία, παρά τις πολιτικές της επιφυλάξεις, ανακοίνωσε την αποστολή της φρεγάτας Cristóbal Colón στην Ανατολική Μεσόγειο, με αποστολή την προστασία της Κύπρου, την αντιαεροπορική άμυνα και την υποστήριξη πιθανών επιχειρήσεων εκκένωσης αμάχων.

Παγκόσμια κινητοποίηση και στρατηγική σημασία

Παρά τις στρατιωτικές κινήσεις, αρκετές ευρωπαϊκές κυβερνήσεις επιμένουν πως δεν προτίθενται να εμπλακούν άμεσα στη σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν. Ωστόσο, οι επιθέσεις σε συμμαχικές βάσεις και η παρουσία δυτικών στρατευμάτων στον Κόλπο αυξάνουν τις πιέσεις για προστασία στρατιωτικών εγκαταστάσεων και πολιτών.

Η Κύπρος και τα κράτη του Κόλπου φιλοξενούν σημαντικές δυτικές βάσεις, γεγονός που τα καθιστά πιθανούς στόχους αντιποίνων από το Ιράν ή ένοπλες ομάδες που συνδέονται με αυτό.

Η συμμετοχή της Αυστραλίας

Η Αυστραλία ανακοίνωσε επίσης την αποστολή στρατιωτικών μέσων στη Μέση Ανατολή. Ο πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανίζι δήλωσε στο κοινοβούλιο ότι η χώρα θα αναπτύξει δυνάμεις για την υποστήριξη επιχειρήσεων εκκένωσης πολιτών και την προστασία Αυστραλών σε επικίνδυνες περιοχές.

Αν και δεν δόθηκαν λεπτομέρειες, αυστραλιανά μέσα ανέφεραν πως πιθανόν έχουν ήδη αναπτυχθεί ένα μεταγωγικό C-17A Globemaster και ένα αεροσκάφος ανεφοδιασμού KC-30A.

Σύμφωνα με στρατιωτικούς αναλυτές, η συμμετοχή της Αυστραλίας είναι περιορισμένη επιχειρησιακά, αλλά έχει σημαντικό πολιτικό συμβολισμό λόγω της στενής στρατηγικής συνεργασίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Αβέβαιη εξέλιξη της κρίσης

Η ανάπτυξη των στρατιωτικών δυνάμεων δεν συνεπάγεται απαραίτητα άμεση εμπλοκή στον πόλεμο, αλλά λειτουργεί ως μέτρο αποτροπής και προστασίας συμμαχικών υποδομών. Παράλληλα, στοχεύει στη διασφάλιση της εκκένωσης πολιτών και στη διατήρηση στρατηγικής παρουσίας σε μια περιοχή κρίσιμη για τη διεθνή ασφάλεια και την ενεργειακή αγορά.

Η συγκέντρωση στρατιωτικών μέσων στη Μεσόγειο και τον Περσικό Κόλπο δείχνει ότι οι δυτικές χώρες προετοιμάζονται για πιθανή περαιτέρω κλιμάκωση. Το ερώτημα που παραμένει είναι αν οι κινήσεις αυτές θα συμβάλουν στη σταθερότητα ή θα οδηγήσουν σε νέα ένταση στην ήδη εύφλεκτη περιοχή της Μέσης Ανατολής.