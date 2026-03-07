Σήμερα Παρασκευή, 7 Μαρτίου, (Α’ Χαιρετισμοί) σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται η μνήμη του Αγίου Ευγενίου του Ιερομάρτυρος.
Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι τα εξής:
- Ευγένιος,
- Ευγένης*.
Εξοργισμένη δηλώνει η αδελφή του Περικλή Τσιάπανου με την απόφαση της εισαγγελέως να αρχειοθετήσει την υπόθεση
Το τροχαίο σημειώθηκε κάτω από συνθήκες που διερευνώνται στη Νεάπολη Λάρισας κοντά στη Δημοτική Πινακοθήκη
Στο νοσοκομείο Κορίνθου μεταφέρθηκαν τραυματισμένοι ο 20χρονος συνοδηγός του θύματος και η 60χρονη οδηγός του άλλου δίκυκλου
Πανικός προκλήθηκε έξω από τη ΓΑΔΑ το απόγευμα της Παρασκευής (6/3), όταν ένας άνδρας πλησίασε τον σκοπό στη λεωφόρο Αλεξάνδρας και απειλούσε ότι έχει εκρηκτικά, κρατώντας χειροβομβίδες. Ο 48χρονος Σομαλός, απειλούσε τους αστυνομικούς οι οποίοι τελικά κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν. ΤΕΕΜ πραγματοποιήσε ελεγχόμενη έκρηξη στα αντικείμενα που είχε στο σακίδιό του ο άνδρας και διαπιστώθηκε […]
Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Παρασκευή (6/3), η κλήρωση 209 του Eurojackpot που μοιράζει 10.000.000 ευρώ στους νικητές της πρώτης κατηγορίας. Οι τυχεροί αριθμοί στην κλήρωση του Eurojackpot σήμερα, είναι: 8, 17, 26, 31, 47 και αριθμοί Eurojackpot το 1 και το 6. Πώς παίζεται, ποιο το κόστος Η συμμετοχή στο Eurojackpot γίνεται αποκλειστικά μέσω των καταστημάτων Allwyn […]