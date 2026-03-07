Σήμερα Παρασκευή, 7 Μαρτίου, (Α’ Χαιρετισμοί) σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται η μνήμη του Αγίου Ευγενίου του Ιερομάρτυρος.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι τα εξής:

  • Ευγένιος,
  • Ευγένης*.
