Η Κρίσταλ Πάλας… βύθισε ακόμη περισσότερο την τραγική Τότεναμ, νικώντας την εκτός έδρας με σκορ 3-1 για την 29η αγωνιστική της Premier League, με τους «πετεινούς» πλέον να βρίσκονται μόλις στο +1 από τη ζώνη του υποβιβασμού.

Ωστόσο, η στιγμή του αγώνα που συζητήθηκε περισσότερο σε αυτό το παιχνίδι ήταν ένα γκολ που δεν μέτρησε. Συγκεκριμένα, στο 34’ ο Σαρ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της Τότεναμ, αλλά το γκολ δεν μέτρησε για οφσάιντ. Όπως φάνηκε στη συνέχεια από την εικόνα του ημιαυτόματου, οφσάιντ ήταν μονάχα η… μύτη του σκόρερ της Κρίσταλ Πάλας! Το απόλυτο έπος!

Δείτε το οφσάιντ

Offside by a nose… VAR footage of Ismaila Sarr’s disallowed goal.pic.twitter.com/2RFGjxGLnc — Football Tweet ⚽ (@Footballtweet) March 5, 2026

Προφανώς αυτή η εικόνα από το ημιαυτόμαυτο έγινε viral σε όλη την Αγγλία και την ποδοσφαιρική Ευρώπη και η συζήτηση για το τι πρέπει να θεωρείται οφσάιντ και τι όχι άνοιξε ξανά…