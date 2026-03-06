Ανοίγει την 1η Απριλίου η πλατφόρμα για το Youth Pass των 150 ευρώ, το οποίο αφορά νέους και νέες ηλικίας 18 και 19 ετών. Οι πληρωμές αναμένεται να πραγματοποιηθούν στα τέλη Μαΐου, σύμφωνα με τις προβλέψεις του προγράμματος.

Οι δικαιούχοι θα έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν την ψηφιακή χρεωστική κάρτα σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς του πολιτισμού, του τουρισμού και των μεταφορών. Η ενίσχυση αποσκοπεί στη στήριξη της συμμετοχής των νέων σε δραστηριότητες ψυχαγωγίας και ταξιδιών.

Δικαιούχοι του Youth Pass είναι οι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος που έχουν συμπληρώσει το 18ο ή 19ο έτος της ηλικίας τους έως τις 31 Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους από την αίτηση —δηλαδή φέτος έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025— και υποβάλλουν αίτηση στην πλατφόρμα. Δεν τίθενται περιουσιακά ή εισοδηματικά κριτήρια για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα.

Μετά την είσοδο στην εφαρμογή, ο δικαιούχος καλείται να καταχωρίσει τα στοιχεία επικοινωνίας του, όπως τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον αριθμό κινητού τηλεφώνου, καθώς και το πιστωτικό ίδρυμα που επιλέγει για την έκδοση της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας. Στη συνέχεια, αιτείται την έκδοση της κάρτας και την πίστωση του ποσού των 150 ευρώ.

Πού μπορεί να χρησιμοποιηθεί η κάρτα

Η ψηφιακή χρεωστική κάρτα του προγράμματος Youth Pass μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αγορές ή υπηρεσίες σε επιχειρήσεις που σχετίζονται με τον πολιτισμό, τον τουρισμό και τις μεταφορές.

Αναλυτικά, περιλαμβάνονται:

Αεροπορικές εταιρείες, αερομεταφορές, ενοικιάσεις αυτοκινήτων, ξενοδοχεία και καταλύματα, σιδηροδρομικές μεταφορές επιβατών, υπηρεσίες ταξί και λεωφορείων, θαλάσσιες μεταφορές και ακτοπλοϊκά, ενοικιάσεις θαλάσσιων σκαφών, αεροδρόμια, ταξιδιωτικά πρακτορεία, ενοικιάσεις τροχόσπιτων.

Επιπλέον, καλύπτονται δαπάνες για ηλεκτρονικά βιβλία, ταινίες, μουσική, βιβλιοπωλεία, κατασκηνώσεις, κάμπινγκ, κινηματογράφους, σχολές και στούντιο χορού, θεατρικές επιχειρήσεις, ορχήστρες, μουσεία, τουριστικές ατραξιόν, καθώς και υπηρεσίες γυμναστηρίου και αναψυχής.