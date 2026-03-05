Ο πόλεμος που βρίσκεται σε εξέλιξη στη Μέση Ανατολή έχει φτάσει να προκαλεί ανησυχία ακόμη και στη Σικελία, περίπου 2.600 μίλια μακριά, όπου λειτουργούν βάσεις των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ. Οι κάτοικοι του νησιού δηλώνουν ιδιαίτερα νευρικοί· χαρακτηριστικά, την Τετάρτη, όταν ένας μικρός σεισμός έπληξε τις πλαγιές της Αίτνας, αρκετοί κάλεσαν τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ρωτώντας αν το νησί είχε δεχθεί επίθεση, σύμφωνα με την ιταλική Πολιτική Προστασία.

Το πρωί της Πέμπτης, ο υπουργός Εξωτερικών της Ιταλίας Αντόνιο Ταγιάνι και ο υπουργός Άμυνας Γκουίντο Κροσέτο ενημέρωσαν το κοινοβούλιο, διαβεβαιώνοντας ότι, όσον αφορά τις αμερικανικές βάσεις, «οι σχετικές συνθήκες καθορίζουν τη χρήση τους».

Δεν αποκλείστηκε η χρήση των βάσεων στο μέλλον

Οι δύο υπουργοί δεν απέκλεισαν το ενδεχόμενο χρήσης των βάσεων στο μέλλον, επαναλαμβάνοντας την ανακοίνωση της πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι ότι η Ιταλία θα αποστείλει συστήματα αεράμυνας στην περιοχή.

«Σκοπεύουμε να αναπτύξουμε μια συσκευή πολλαπλών δυνατοτήτων στη Μέση Ανατολή, με συστήματα αεράμυνας κατά των μη επανδρωμένων αεροσκαφών και κατά των πυραύλων», δήλωσε ο Κροσέτο, προσθέτοντας πως η κυβέρνηση είναι πρόθυμη να εξετάσει αίτημα για πιθανή χρήση των βάσεων.

Η στρατηγική σημασία της Σικελίας

Στη Σικελία βρίσκεται η Sigonella, η κύρια βάση της επίγειας επιτήρησης της Συμμαχίας του ΝΑΤΟ, η οποία φιλοξενεί περισσότερα από 2.000 μέλη των αμερικανικών υπηρεσιών. Η παρουσία αυτή καθιστά το νησί κρίσιμο κόμβο για τις επιχειρήσεις της Συμμαχίας στη Μεσόγειο.

Οι υπουργοί ρωτήθηκαν επίσης για τις ανησυχίες ότι το νησί θα μπορούσε να αποτελέσει στόχο, γεγονός που έχει οδηγήσει ορισμένους κατοίκους να μετακινηθούν προς την ηπειρωτική χώρα.

«Η Σικελία ήταν πάντα μια περιοχή ειρήνης και διαλόγου μεταξύ των λαών και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως βάση για επιθέσεις και συγκρούσεις», τόνισε ο ευρωβουλευτής των Πέντε Αστέρων Τζουζέπε Αντότσι.

Το Ιράν απειλεί την Ευρώπη – Φουντώνει η ανησυχία

Αξίζει να σημειωθεί ότι σε νεότερες δηλώσεις του το Ιράν εξάλλου απειλεί την Ευρώπη καθώς προχώρησε σε ευθεία απειλή κατά της Ευρώπης η οποία δεν έχει λάβει ξεκάθαρη θέση όπως ισχυρίζεται για τις επιθέσεις που δέχονται από ΗΠΑ και Ισράηλ. Συγκεκριμένα, ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Εσμαΐλ Μπαγκάεϊ, προειδοποίησε ότι οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης «θα πληρώσουν το τίμημα, αργά ή γρήγορα» εάν παραμείνουν σιωπηλές για τις επιθέσεις ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν. Οι δηλώσεις του έγιναν στον Ισπανικό ραδιοτηλεοπτικό οργανισμό TVE.