Εν μέσω της συνεχιζόμενης ενίσχυσης των στρατιωτικών δυνάμεων στην Κύπρο για την προστασία του νησιού από τους βαλλιστικούς πυραύλους και τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη Shahed του Ιράν.

Τ στρατιωτικό αεροσκάφος A400M Atlas στη βρετανική βάση στο Ακρωτήρι. Το γεγονός αυτό αναδεικνύει την έντονη κινητικότητα στην περιοχή, την ώρα που ο υπουργός Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου πραγματοποιεί επίσκεψη στην Κύπρο.

Το Atlas (A400M) αποτελεί ένα από τα πιο προηγμένα μεταγωγικά αεροσκάφη της Ευρώπης. Διαθέτει τη δυνατότητα μεταφοράς φορτίου 30 τόνων σε απόσταση άνω των 2.400 ναυτικών μιλίων, τόσο σε καθιερωμένα όσο και σε απομακρυσμένα πολιτικά ή στρατιωτικά αεροδρόμια.

Μπορεί επίσης να προσγειώνεται σε μικρού μήκους, μη προετοιμασμένους ή ημι-προετοιμασμένους διαδρόμους, ενώ επιχειρεί σε ύψη που φτάνουν έως και τα 40.000 πόδια. Το Atlas έχει τη δυνατότητα μεταφοράς 116 επιβατών ή εναλλακτικά 9 παλετών φορτίου και 54 επιβατών, ή 66 φορείων, με μέγιστο ωφέλιμο φορτίο 37 τόνων.

Τα φορτία του μπορούν να παραδοθούν και με αλεξίπτωτο, μέσω βαρυτικής εξαγωγής από την πίσω ράμπα του αεροσκάφους, αξιοποιώντας το ίδιο το βάρος του φορτίου για την εκτόξευση.

Το Airbus A400M Atlas χρησιμοποιείται σήμερα από εννέα χώρες, με περίπου 135 αεροσκάφη σε ενεργό υπηρεσία. Τις περισσότερες μονάδες διαθέτουν η Γερμανία, η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ μικρότερο αριθμό χειρίζονται η Τουρκία, το Βέλγιο και η Μαλαισία.

Σύμφωνα με τον ιστότοπο globalmilitary.net, η Βρετανία διαθέτει συνολικά 22 αεροσκάφη τύπου A400M.

Διαβάστε ακόμα:Ιράν σε Ευρώπη: Αργά η γρήγορα θα πληρώσετε το τίμημα αν παραμείνετε σιωπηλοί σε αυτόν τον πόλεμο