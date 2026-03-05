Για πρώτη φορά έρχεται στο φως μια συγκλονιστική φωτογραφία που αποτυπώνει τη στιγμή της εκτέλεσης των «200» της Καισαριανής από τις ναζιστικές δυνάμεις κατοχής, την Πρωτομαγιά του 1944.

Το σπάνιο αυτό ντοκουμέντο περιλαμβάνεται στη λεγόμενη συλλογή Χόιερ, η οποία έχει πλέον περάσει στην κατοχή του ελληνικού κράτους.

Στην ανατριχιαστική εικόνα – που δεν είχε δημοσιοποιηθεί όταν μέρος της συλλογής επιχειρήθηκε να δημοπρατηθεί στο eBay από Βέλγο συλλέκτη – διακρίνονται οι μελλοθάνατοι κομμουνιστές τη στιγμή που εκτελούνται από απόσταση μόλις λίγων μέτρων από τους ναζί εκτελεστές τους.