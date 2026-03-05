Σε ειδική εκδήλωση στο υπουργείο Πολιτισμού παρουσιάστηκε το σύνολο της συλλογής Χόιερ, η οποία περιλαμβάνει τις ιστορικές φωτογραφίες από τους 200 εκτελεσθέντες της Καισαριανής και σημαντικά ντοκουμέντα που περιήλθαν πρόσφατα στην κατοχή του ελληνικού κράτους.

Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση, το υπουργείο Πολιτισμού, σε συνεργασία με την ελληνική πρεσβεία στο Βέλγιο, παρέλαβε συνολικά 262 φωτογραφίες, 16 έγγραφα και τέσσερα παλαιά χαρτονομίσματα. Το υλικό είχε τεθεί προς πώληση από Βέλγο συλλέκτη σε διαδικτυακή πλατφόρμα δημοπρασιών τις προηγούμενες εβδομάδες. Ανάμεσα στα τεκμήρια περιλαμβάνονται και οι φωτογραφίες που αποτυπώνουν την εκτέλεση των 200 κρατουμένων στην Καισαριανή την Πρωτομαγιά του 1944.

Οι εικόνες αυτές θεωρούνται εξαιρετικά σημαντικές για την ιστορική μνήμη, καθώς καταγράφουν τις τελευταίες στιγμές των εκτελεσθέντων.