Αρχαιολόγοι εντόπισαν μια σπάνια κυκλική δομή αφιερωμένη σε τοπική αιγυπτιακή θεότητα με το όνομα Πελούσιος, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Τουρισμού και Αρχαιοτήτων της Αιγύπτου. Το θρησκευτικό αυτό οικοδόμημα, ηλικίας περίπου 2.200 ετών, περιλαμβάνει πολύπλοκες υδραυλικές εγκαταστάσεις και φαίνεται πως συνδεόταν κάποτε με τον Νείλο, γεγονός που υποδηλώνει ότι χρησιμοποιούνταν για ιεροτελεστίες σχετικές με το νερό.

Ο ναός εντοπίστηκε στην περιοχή Tell el-Farama, στην αρχαία πόλη Πελούσιο, στα ανατολικά του Δέλτα του Νείλου, στην επαρχία Βορείου Σινά. Όπως ανέφεραν εκπρόσωποι του υπουργείου σε ανακοίνωση της 9ης Απριλίου, η πόλη κατείχε στρατηγική θέση κοντά στις εκβολές του ποταμού και λειτουργούσε ως φρούριο κατά την εποχή των Φαραώ, ενώ αργότερα αποτέλεσε τελωνειακό σταθμό κατά την άνοδο της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας.

Το 2022, στην ίδια περιοχή, οι αρχαιολόγοι είχαν ήδη φέρει στο φως έναν ναό αφιερωμένο στον Δία, κατασκευασμένο από ροζ γρανίτη, αποκαλύπτοντας τη μακραίωνη θρησκευτική και πολιτιστική σημασία της Πελουσίου.

Νέα ευρήματα από την ανασκαφή

Η πρώτη ανακάλυψη του ναού της θεότητας Πελούσιος έγινε το 2019. Κατά την αρχική φάση των ανασκαφών, οι ειδικοί είχαν αποκαλύψει περίπου το ένα τέταρτο της δομής, μια κυκλική κατασκευή από κόκκινα τούβλα, την οποία τότε είχαν ερμηνεύσει ως πιθανή «βουλή» της πόλης.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον Hesham Hussein, επικεφαλής της Κεντρικής Διοίκησης για τις Αρχαιότητες της Κάτω Αιγύπτου και του Σινά, η πλήρης αποκάλυψη του μνημείου οδήγησε σε διαφορετικά συμπεράσματα. Η ολοκληρωμένη ανασκαφή έδειξε ότι πρόκειται για ιερό αφιερωμένο στη θεότητα Πελούσιος, με σημαντικά στοιχεία που επιβεβαιώνουν τη χρήση του για τελετουργικούς σκοπούς.