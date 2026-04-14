Ένα πρωτοφανές περιστατικό εκτυλίχθηκε σε αγώνα στην Αίγυπτο, όταν ποδοσφαιριστής αντέδρασε με… εντελώς απρόσμενο τρόπο σε απόφαση του VAR.

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια αναμέτρησης ανάμεσα στη National Bank και την Al Mokawloon, ο διαιτητής πήγε στο VAR για να εξετάσει μια φάση και τελικά κατακύρωσε το γκολ. Τη στιγμή όμως που επέστρεφε στον αγωνιστικό χώρο, ένας παίκτης των γηπεδούχων τον πλησίασε και τον φίλησε στο κεφάλι, προκαλώντας έκπληξη σε όλους.

Ο ρέφερι έμεινε εμφανώς αποσβολωμένος από την κίνηση, ωστόσο επέλεξε να μην τιμωρήσει τον ποδοσφαιριστή με κάρτα, περιοριζόμενος σε μια χειρονομία απομάκρυνσης.

View this post on Instagram A post shared by 20 Minuten Sport (@20min.sport)

Το περιστατικό έγινε γρήγορα viral, προκαλώντας ποικίλα σχόλια στα social media για την ασυνήθιστη αυτή αντίδραση εντός γηπέδου.