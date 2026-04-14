Σημαντική αλλαγή στους κανονισμούς του ποδοσφαίρου κάνει την εμφάνισή της, καθώς εφαρμόστηκε για πρώτη φορά στην Πορτογαλία ένας νέος τρόπος αντιμετώπισης των πέναλτι με διπλή επαφή.
Πλέον, αν ο εκτελεστής αγγίξει άθελά του την μπάλα και με τα δύο πόδια κατά την εκτέλεση, το γκολ δεν ακυρώνεται αυτόματα. Αντίθετα, η εκτέλεση επαναλαμβάνεται, εφόσον διαπιστωθεί ότι δεν υπήρχε πρόθεση.
Η νέα αυτή οδηγία εφαρμόστηκε στον αγώνα μεταξύ Τοντέλα και Ζιλ Βισέντε (1-1), όταν ο επιθετικός Μουρίλο σκόραρε από το σημείο του πέναλτι, έχοντας προηγουμένως γλιστρήσει και ακουμπήσει την μπάλα δύο φορές. Με τη χρήση VAR, ο διαιτητής έκρινε πως η επαφή ήταν ακούσια και διέταξε επανάληψη της εκτέλεσης.
☑ RESUMO
I Liga (#29) | Tondela 2-2 Gil Vicente#LigaPortugalBetclic #VSPORTSLPBETCLIC #EPOCA2526 #JORNADA29 #CDTGVFC #CDT #GVFC
Todos os vídeos 👉 https://t.co/cmkdK1qdLK pic.twitter.com/BZ6ruIwCYq
— VSPORTS ARCHIVE (@VsportsArchive) April 13, 2026
Σύμφωνα με τον κανονισμό, αν υπάρξει τυχαία διπλή επαφή και η μπάλα καταλήξει στα δίχτυα, το πέναλτι επαναλαμβάνεται. Αν δεν σημειωθεί γκολ, τότε δίνεται έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα υπέρ της αντίπαλης ομάδας ή αφήνεται πλεονέκτημα, ενώ σε διαδικασία πέναλτι η προσπάθεια καταγράφεται ως χαμένη.
Κομβικό ρόλο παίζει η κρίση του διαιτητή, ο οποίος καλείται να ξεχωρίσει αν η διπλή επαφή ήταν ακούσια – όπως σε περιπτώσεις γλιστρήματος ή ταυτόχρονου αγγίγματος – ή εσκεμμένη, όπου τότε διατηρείται η τιμωρία με έμμεσο φάουλ υπέρ των αντιπάλων.