Ξεχωριστή ήταν η βραδιά για τον Βιθέντε Ιμπόρα, ο οποίος ανέλαβε για πρώτη φορά καθήκοντα πρώτου προπονητή στη Λεβάντε και τη βοήθησε να φτάσει σε πολύτιμη νίκη με 1-0 απέναντι στη Χετάφε.

Τα «βατράχια» συνεχίζουν τη μάχη για την παραμονή στη La Liga, με το συγκεκριμένο τρίποντο να τους φέρνει πιο κοντά στην έξοδο από τη ζώνη του υποβιβασμού, μειώνοντας τη διαφορά στους τέσσερις βαθμούς.

75’ | LUD 0-0 GET | 🟨Amarilla a Iborra, que se encara con alguien del banquillo del Getafe.#LevanteUDGetafe — Mundo Levante UD (@MundoLevanteUD) April 13, 2026

Στον πάγκο υπήρχε έντονο… ελληνικό στοιχείο, καθώς ο πρώην μέσος του Ολυμπιακού και κάτοχος του Conference League, Ιμπόρα, αντικατέστησε τον Λουίς Κάστρο, ο οποίος ήταν τιμωρημένος λόγω συμπλήρωσης καρτών.

Ο Ισπανός τεχνικός έζησε έντονα την αναμέτρηση, συμβάλλοντας καθοριστικά στη νίκη της ομάδας του, ενώ δεν έλειψαν και οι εντάσεις, καθώς τιμωρήθηκε με κίτρινη κάρτα μετά από διαμαρτυρία προς τον αντίπαλο πάγκο.