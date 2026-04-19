Ο φιλορώσος πρώην πρόεδρος της Βουλγαρίας, Ρούμεν Ράντεφ, φαίνεται να οδεύει προς σαρωτική επικράτηση στις βουλευτικές εκλογές, σύμφωνα με τα πρώτα exit polls, έχοντας βασικό σύνθημα την ανάγκη τερματισμού της παρατεταμένης πολιτικής αστάθειας και των διαδοχικών βραχύβιων κυβερνήσεων.

Ποιος είναι Ρούμεν Ράντεφ

Ο Ρούμεν Ράντεφ γεννήθηκε στις 18 Ιουνίου 1963 στο Ντιμίτροβγκραντ και η πορεία του χαρακτηρίζεται από τη μετάβαση από την κορυφή της στρατιωτικής ιεραρχίας στην απόλυτη κυριαρχία της πολιτικής σκηνής.

Αποφοίτησε ως αριστούχος από την Πολεμική Αεροπορική Ακαδημία της Βουλγαρίας το 1987 και συνέχισε την εκπαίδευσή του στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου ολοκλήρωσε με διάκριση το Squadron Officer School και το Air War College, αποκτώντας μεταπτυχιακό τίτλο στις Στρατηγικές Σπουδές.

Κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής του καριέρας υπηρέτησε ως πιλότος μαχητικών αεροσκαφών, φτάνοντας μέχρι τον βαθμό του Αντιπτέραρχου και τη θέση του Διοικητή της Πολεμικής Αεροπορίας το 2014.

Η παραίτησή του από το στράτευμα το 2016 ήρθε ως αποτέλεσμα της δημόσιας διαφωνίας του με την τότε κυβέρνηση για θέματα εθνικής κυριαρχίας που αφορούσαν τη φύλαξη του εναέριου χώρου.

Η πολιτική του σταδιοδρομία ξεκίνησε το ίδιο έτος, όταν εξελέγη Πρόεδρος της Δημοκρατίας ως ανεξάρτητος, υποστηριζόμενος από τους Σοσιαλιστές, και εδραιώθηκε με τη θριαμβευτική επανεκλογή του το 2021.

Η θητεία του στο προεδρικό μέγαρο σημαδεύτηκε από τη σφοδρή σύγκρουση με το πολιτικό κατεστημένο και τη διαφθορά, γεγονός που τον κατέστησε ιδιαίτερα δημοφιλή στις μάζες.

Στις αρχές του 2026 προχώρησε σε μια ασυνήθιστη κίνηση παραιτούμενος από την προεδρία λίγο πριν τη λήξη της θητείας του, προκειμένου να ηγηθεί της πολιτικής συμμαχίας Προοδευτική Βουλγαρία στις κοινοβουλευτικές εκλογές.

Στις εκλογές της 19ης Απριλίου 2026 κατάφερε μια σαρωτική νίκη, επιδιώκοντας πλέον να αναλάβει το αξίωμα του Πρωθυπουργού για να εφαρμόσει το πρόγραμμά του.

Στο γεωπολιτικό πεδίο ο Ράντεφ θεωρείται μια προσωπικότητα που ισορροπεί ανάμεσα στη Δύση και τη Ρωσία.

Ενώ επιβεβαιώνει τη θέση της Βουλγαρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ, έχει εκφράσει επανειλημμένα επιφυλάξεις για τις κυρώσεις κατά της Μόσχας και την αποστολή στρατιωτικού υλικού στην Ουκρανία, προκρίνοντας τη διπλωματική οδό.

Στο εσωτερικό της χώρας προβάλλει την εικόνα ενός πειθαρχημένου και ισχυρού ηγέτη, ικανού να εγγυηθεί τη σταθερότητα σε μια περίοδο παρατεταμένης πολιτικής κρίσης.