Με μόλις 100 ευρώ – όσο κοστίζει ένα δείπνο στο Παρίσι – κάποιος μπορεί σύντομα να αποκτήσει έναν πίνακα του Πάμπλο Πικάσο αξίας άνω του 1 εκατομμυρίου δολαρίων. Η πρωτοβουλία «1 Picasso για 100 ευρώ» προσφέρει μια σπάνια ευκαιρία σε λάτρεις της τέχνης να διεκδικήσουν το έργο του 1941 «Tête de Femme» του διάσημου καλλιτέχνη.

Η τιμή κάθε λαχνού είναι 100 ευρώ, δηλαδή περίπου 116 δολάρια, ενώ συνολικά διατίθενται 120.000 λαχνοί. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 14 Απριλίου και τα έσοδα θα διατεθούν στο Ίδρυμα Έρευνας για το Αλτσχάιμερ, που στηρίζει την κλινική έρευνα για τη νόσο σε όλη την Ευρώπη.

Πρόκειται για την τρίτη διοργάνωση της συγκεκριμένης καμπάνιας. Η πρώτη πραγματοποιήθηκε το 2013, με τα έσοδα να ενισχύουν τη συντήρηση της ιστορικής πόλης Τύρου στον νότιο Λίβανο. Η δεύτερη, το 2020, στήριξε προγράμματα καθαρού νερού και υγιεινής κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid-19.

Η ιστορία πίσω από το έργο

Ο Ολιβιέ Βιντμαγιέ Πικάσο, εγγονός του θρυλικού Ισπανού δημιουργού, δήλωσε στο CNN ότι ο παππούς του φιλοτέχνησε το «Tête de Femme» στο ίδιο εργαστήριο όπου ζωγράφισε το αριστούργημά του «Guernica». Όπως είπε, θεωρεί πως το έργο είναι υποτιμημένο: «Αξίζει πολύ περισσότερο από 1 εκατομμύριο δολάρια», σημείωσε, «οπότε θα είναι πραγματικά ένα σπουδαίο απόκτημα για όποιον το αγοράσει».

Ο πίνακας έχει ύψος περίπου 15 ίντσες και πλάτος 10 ίντσες. Η γυναικεία μορφή, αποδοσμένη σε αποχρώσεις του γκρι, φέρει τη χαρακτηριστική κυβιστική παραμόρφωση του Πικάσο. Σύμφωνα με την Opera Gallery, το έργο εκφράζει μια στιγμή εσωστρέφειας του καλλιτέχνη.

Η ιδέα και η συνέχεια της πρωτοβουλίας

Ο Βιντμαγιέ Πικάσο αποκάλυψε ότι η ιδέα για το «1 Picasso για 100 ευρώ» ανήκει σε φίλη του και πιστεύει πως ο παππούς του θα την ενέκρινε πλήρως. Όπως πρόσθεσε, ο νικητής της κλήρωσης θα είναι ελεύθερος να κάνει ό,τι επιθυμεί με το έργο. Ενδεικτικά, ο κάτοχος του πρώτου πίνακα που κληρώθηκε το 2013 επέλεξε να τον εκθέσει σε μουσείο.