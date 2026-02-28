Ιδιοκτησία του Ελληνικού Δημοσίου ανήκουν πλέον οι φωτογραφίες των 200 εκτελεσμένων στην Καισαιριανή, καθώς ολοκληρώθηκε η μεταβίβαση της φωτογραφικής συλλογής που είχε αρχικά βγει προς πώληση μέσω ηλεκτρονικής δημοπρασίας.
Την ανακοίνωση έκανε η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, δίνοντας τέλος στο «θρίλερ» που είχε προκαλέσει η αποκάλυψη των σημαντικών αυτών ντοκουμέντων από την ελληνική αντίσταση εναντίον των Ναζί.
Όπως ανέφερε η κυρία Μενδώνη, τα αρμόδια στελέχη του Υπουργείου Πολιτισμού, με τη συνδρομή της Ελληνικής Πρεσβείας στο Βέλγιο, παρέλαβαν τις 262 φωτογραφίες, τα 16 έγγραφα και τα 4 παλαιά χαρτονομίσματα, τα οποία είχε εκθέσει προς πώληση ο Βέλγος συλλέκτης στο διαδικτυακό τόπο δημοπρασιών, πριν από δύο εβδομάδες, ακριβώς.
- Αναφορές ότι σκοτώθηκαν ο υπουργός Άμυνας του Ιράν και ο διοικητής των Φρουρών της Επανάστασης
- Ανάλυση του BBC για την επίθεση στην Τεχεράνη: Μια επικίνδυνη στιγμή, αλλά ΗΠΑ και Ισραήλ βλέπουν μια ευκαιρία που δεν πρέπει να χαθεί
- Γιώργος Μαζωνάκης: Με μουστάκι εμφανίστηκε στα μπουζούκια μετά την επέμβαση στη χολή