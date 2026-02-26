Μέσα σε κλίμα έντονης συναισθηματικής φόρτισης και λίγες ημέρες πριν τη συμπλήρωση τριών χρόνων από το πολύνεκρο δυστύχημα των Τεμπών έγιναν τα αποκαλυπτήρια του πρώτου επίσημου μνημείου στη μνήμη των θυμάτων στην Καισαριανή. Πρόκειται για τέσσερις μαρμάρινες πλάκες, στις οποίες αναγράφονται τα 57 ονόματα των ανθρώπων που χάθηκαν μαζί με την ηλικία τους, ενώ έχουν χαραχτεί σιδηροδρομικές ράγες που καταλήγουν να γίνουν σμήνος από πουλιά που πετούν στον ουρανό.

Το μνημείο βρίσκεται απέναντι από το Δημοτικό Στάδιο της περιοχής στον κόμβο όπου βρίσκεται το τέρμα της Εθνικής Αντιστάσεως κι απ’ όπου περνούν καθημερινά χιλιάδες αυτοκίνητα. Σκοπός να διασφαλιστεί σε καθημερινό επίπεδο η ορατότητα της μνήμης. Στους δρόμους που περιβάλλουν το σημείο δόθηκε ακόμη το όνομα «θύματα των Τεμπών» κάτι που συμβαίνει επίσης για πρώτη φορά. Αποτέλεσε πρωτοβουλία του Βασίλη Χατζηχαραλάμπους, πατέρα του αδικοχαμένου Παναγιώτη, ο οποίος ειναι κάτοικος της περιοχής. Την πρόταση υιοθέτησε ομόφωνα το Δημοτικό συμβούλιο μένοντας συνεπές στην ιστορική παράδοση της Καισαριανής, η οποία ήρθε ξανά στο προσκήνιο ως σημείο αναφοράς για το παρελθόν με τη δημοσίευση των φωτογραφιών από τους 200 εκτελεσθέντες κομμουνιστές της Καισαριανής.

Σε αυτό το πνεύμα ο δήμαρχος Ηλίας Σταμέλος δήλωσε στο Orange Press Agency ότι για το δημοτικό συμβούλιο οι ενέργειες που υλοποιήθηκαν ήταν οι ελάχιστες και αυτονόητες.

«Όλοι συγκλονιστήκαμε πριν τρία χρόνια με το έγκλημα των Τεμπών. Πενήντα επτά άνθρωποι, κυρίως νέοι, χάθηκαν τελείως άδικα. Εμείς σα δημοτικό συμβούλιο της Καισαριανής πήραμε απόφαση να ονομάσουμε το δρόμο που είναι μπροστά μου σε δρόμο θυμάτων των Τεμπών και πίσω μου φτιάξαμε ένα μνημείο που αναγράφονται όλα τα ονόματα των θυμάτων. Είναι το ελάχιστο που μπορούμενα κάνουμε. Δεν πρόκειται να τους ξεχάσουμε και βεβαίως θα αγωνιστούμε για να μην ξεχαστεί, να βγει η αλήθεια στο φως».

Για το γεγονός ότι είναι ο πρώτος δήμος που προχώρησε στη τοποθέτηση μνημείου και σε ονοματοδοσία οδού σημείωσε ότι το επέτασσε το ιστορικό παρελθόν της περιοχής.

«Δεν θα μπορούσε να ήταν αλλιώς με την ιστορία που έχει η Καισαριανή με τους αγώνες και φυσικά καταλαβαίνετε με τις συγκλονιστικές φωτογραφίες που ήρθαν τώρα στο φως της δημοσιότητας. Είναι υποχρέωσή μας να αναδεικνύουμε αυτά τα ζητήματα, να παλεύουμε με βάση την ιστορία μας».

Από τη μεριά του ο Βασίλης Χατζηχαραλάμπους στάθηκε στην ανάγκη πέρα από τη δικαστική διαδικασία να δίνεται βαρύτητα και στην απόδοση φόρου τιμής στους ανθρώπους που έφυγαν.

«Είναι κάτι το οποίο αξίζει τον κόπο να γίνει, γιατί εμείς κάποια στιγμή μπορεί να έχουμε φύγει από αυτή τη γη. Αυτοί οι άνθρωποι θα συνεχίσουν να παραμένουν και θα είναι και ένα μάθημα στις επόμενες γενιές, στους επόμενους ταγούς, να τα βλέπουν και να σκέφτονται. Να είναι πιο προσεκτικοί και να κάνουν λιγότερα λάθη».