Όπως όλα δείχνουν ολοκληρώνεται σήμερα με απευθείας εξαγορά από το Υπουργείο Πολιτισμού και κατά πάσα πιθανότητα επιστρέφουν στην Αθήνα οι φωτογραφίες μνημεία για την εκτέλεση των 262 στην Καισαριανή από τα ναζιστικά στρατεύματα.

Μετά τις κατακλυσμιαίες εξελίξεις που έφερε η αποκάλυψη των 262 φωτογραφιών των εκτελεσθέντων από τους ναζί στην Καισαριανή την Πρωτομαγιά του 1944 που έγιναν σύμβολο της γενναιότητας απέναντι στον φασισμό και τις οποίες ο συλλέκτης Τιμ ντε Κράνε σκόπευε να δημοπρατήσει στο διαδίκτυο, αυτό το μνημείο της σύγχρονης Ιστορίας περνά επίσημα στα ελληνικά χέρια.

Προηγήθηκαν οι μαραθώνιες, διάρκειας έξι ωρών διαπραγματεύσεις μεταξύ κλιμακίου του Υπουργείου Πολιτισμού με τον συλλέκτη στο δημαρχείο του Έβεργκεμ. Χθες, 27 Φεβρουαρίου η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς ταξίδεψε στις Βρυξέλλες με σκοπό «την απευθείας εξαγορά χαρακτηρισμένης συλλογής νεωτέρων μνημείων (ΦΕΚ Β’968/2026). H ίδια επισκέφθηκε ξανά τις Βρυξέλλες στις 19 και 20 Φεβρουαρίου προκειμένου να εκτιμήσει την αυθεντικότητα της συλλογής, με τη συνοδεία τεσσάρων υπηρεσιακών υπαλλήλων του Υπουργείου Πολιτισμού και εκπροσώπου του Υπουργείου Εξωτερικών.

Η κυρία Φωτοπούλου επιστρέφει σήμερα 28 Φεβρουαρίου στην Αθήνα, προφανώς με το σύνολο των φωτογραφιών, με την προϋπόθεση ότι θα ολοκληρωθεί απρόσκοπτα η εξαγορά. Παραμένει άγνωστο το χρηματικό ποσό. Ο συλλέκτης και παλαιοπώλης Tιμ ντε Κράνε που επιχείρησε να τις πουλήσει στο eΒay είναι ειδικευμένος σε αντικείμενα του Γ’ Ράιχ, και αποφεύγει κάθε επαφή με τα μέσα ενημέρωσης, θορυβημένος μετά τις αντιδράσεις που υπήρξαν και τις ραγδαίες εξελίξεις. Κατά πάσα πιθανότητα οι φωτογραφίες αυτές τραβήχτηκαν από τον Γερμανό αξιωματικό Xέρμαν Χόιερ που υπηρετούσε σε γερμανικό τάγμα στη Μαλακάσα.

Υπενθυμίζουμε ότι την 1 Μαΐου 1944, οι γερμανικές δυνάμεις κατοχής εκτέλεσαν 200 κομμουνιστές στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής, ως αντίποινα για την ενέδρα ανταρτών που είχε στοιχίσει τη ζωή σε Γερμανό στρατηγό. Οι κρατούμενοι είχαν μεταφερθεί από το διαβόητο Μπλοκ 15 του στρατοπέδου Χαϊδαρίου. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, λίγο πριν σταθούν μπροστά στα πολυβόλα, τραγουδούσαν αντάρτικα τραγούδια. Τη νύχτα πριν από την εκτέλεση είχαν φροντίσει να πλυθούν και να ξυριστούν.

Οι εικόνες φέρεται να τραβήχτηκαν από τον Χέρμαν Χόιερ, υπολοχαγό της Βέρμαχτ, πιθανόν στο πλαίσιο αποστολής προπαγανδιστικής τεκμηρίωσης από το υπουργείο Προπαγάνδας του Γιόζεφ Γκέμπελς. Οι «200» της Καισαριανής ήταν στη συντριπτική τους πλειονότητα μέλη του ΚΚΕ, φυλακισμένοι στην Ακροναυπλία ή εξόριστοι στην Ανάφη από το καθεστώς Μεταξά που τους παρέδωσε στα ναζιστικά στρατεύματα. Έμειναν όλο το διάστημα της Κατοχής στις φυλακές Χαϊδαρίου, όπου πέρασαν όλο το διάστημα της Κατοχής.