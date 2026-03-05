Η Λίνα Μενδώνη αναφέρθηκε στην απόκτηση της ιστορικής φωτογραφικής συλλογής που απεικονίζει την εκτέλεση των 200 στην Καισαριανή, υπογραμμίζοντας τη σημασία της πρωτοβουλίας για τη διάσωση ενός πολύτιμου τεκμηρίου της νεότερης ελληνικής ιστορίας.

Η υπουργός Πολιτισμού επισήμανε ότι η διαδικασία ολοκληρώθηκε μέσα σε μόλις δεκατρείς ημέρες, χάρη στην άμεση κινητοποίηση του υπουργείου και των αρμόδιων υπηρεσιών. Όπως τόνισε, η συλλογή αποτελεί «τεκμήριο μεγάλης ιστορικής αξίας» και θα αντιμετωπιστεί ως μνημείο, με στόχο τη διασφάλιση της αυθεντικότητας και της επιστημονικής της τεκμηρίωσης.

Σύμφωνα με την υπουργό, το υλικό θα αξιοποιηθεί με αυστηρή επιστημονική τεκμηρίωση και θα ενταχθεί σε δράσεις που προωθούν τη διατήρηση και ανάδειξη της ιστορικής μνήμης. Η πρωτοβουλία αυτή, όπως σημείωσε, επιβεβαιώνει τον ρόλο του Υπουργείου Πολιτισμού στη διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και στη διάσωση ανεκτίμητων ιστορικών αρχείων.

Όπως ανέφερε, όλη η διαδικασία ολοκληρώθηκε μέσα σε 13 ημέρες, γεγονός που αποδεικνύει –σύμφωνα με την ίδια– ότι το δημόσιο σύστημα μπορεί να λειτουργεί αποτελεσματικά όταν υπάρχει σωστός συντονισμός και οργάνωση.

Η συλλογή που αποκτήθηκε περιλαμβάνει συνολικά 262 φωτογραφίες, 16 έγγραφα και τέσσερα ελληνικά χαρτονομίσματα.

Το ιστορικό της συλλογής

Όπως εξήγησε η υπουργός, στόχος είναι η απόκτηση των φωτογραφιών που συνθέτουν τη λεγόμενη «συλλογή Χόιερ», όπως έχει καθιερωθεί να αποκαλείται. Η ίδια έκανε μια σύντομη ιστορική αναδρομή, επισημαίνοντας ότι δεν είναι ευρέως γνωστό το πλήρες ιστορικό της συλλογής.

Στη συλλογή περιλαμβάνονται 12 φωτογραφίες που αποτυπώνουν στιγμές από την εκτέλεση 200 πατριωτών στην Καισαριανή. Οι εικόνες εμφανίστηκαν προς πώληση το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου στην πλατφόρμα eBay, προκαλώντας έντονο ενδιαφέρον.

Ως ιδιοκτήτης του υλικού εμφανιζόταν ο συλλέκτης Tim De Kran, ο οποίος ειδικεύεται σε τεκμήρια της περιόδου του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Η δημοσιοποίησή τους προκάλεσε άμεση κινητοποίηση τόσο από πολίτες όσο και από θεσμικούς φορείς.

Σύμφωνα με στοιχεία από προηγούμενη δημοπρασία, το αρχείο ανήκε σε υπολοχαγό της Βέρμαχτ, τον Χέρμαν Χόιερ. Από τα διαθέσιμα δεδομένα προκύπτει ότι ο ίδιος δεν είχε απαθανατίσει μόνο την εκτέλεση, αλλά διατηρούσε μια ευρύτερη φωτογραφική συλλογή της εποχής.

Η υπουργός σημείωσε ότι, στο πλαίσιο της ναζιστικής προπαγάνδας, ήταν συχνό φαινόμενο στρατιωτικοί να διατηρούν προσωπικά φωτογραφικά αρχεία. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η αξία της συλλογής είναι εξαιρετικά μεγάλη και στην ουσία ανεκτίμητη, καθώς οι φωτογραφίες προσδίδουν πρόσωπα και εικόνες στις ιστορικές μαρτυρίες.

Ειδικά για την εκτέλεση των 200, όπως ανέφερε, οι φωτογραφίες αναδεικνύουν το ήθος και τον πατριωτισμό των ανθρώπων που θυσιάστηκαν στην Καισαριανή.