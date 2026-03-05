Με χαμηλότερες ταχύτητες κινήθηκαν οι αγοραπωλησίες ακινήτων το 2025 σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, εξέλιξη που αντικατοπτρίζεται στα κρατικά ταμεία.

Αντίθετα, οι γονικές παροχές παραμένουν δημοφιλείς και βρίσκονται σε ανοδική τροχιά λόγω του υψηλού αφορολόγητου ορίου των 800.000 ευρώ το οποίο εκμεταλλεύονται γονείς, παππούδες και γιαγιάδες για να γράψουν την ακίνητη περιουσία τους στα παιδιά ή τα εγγόνια τους.

Τα στοιχεία της ΑΑΔΕ για το 2025, δείχνουν ότι τα έσοδα από φόρους μεταβίβασης ακινήτων, ανήλθαν σε 607,93 εκατ. ευρώ, έναντι 656,49 εκατ. ευρώ το 2024, καταγράφοντας μείωση κατά 48,56 εκατ. ευρώ ή 7,4%.

Παράγοντες της αγοράς αποδίδουν την εικόνα επιβράδυνσης που καταγράφεται στην αγορά ακινήτων στο ράλι των τιμών αλλά και στο αυξημένο κόστος κατασκευής και ανακαίνισης που σε συνδυασμό με τη μείωση της αγοραστικής δύναμης των νοικοκυριών, έχουν αντίκτυπο στις νέες αγορές ακινήτων. Επίσης μεγάλος αριθμός συναλλαγών αφορά την αγορά πρώτης κατοικίες η οποία απαλλάσσεται από τον φόρο μεταβίβασης για ποσά έως 200.000 ευρώ (άγαμοι) ή 250.000 ευρώ (έγγαμοι), με προσαύξηση 25.000 ευρώ ανά παιδί.

Γονικές παροχές

Διαφορετική είναι η εικόνα στα έσοδα από γονικές παροχές, δωρεές και κληρονομιές. Τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, δείχνουν ότι οι φόροι που εισέρρευσαν στα κρατικά ταμεία το περασμένο έτος ανήλθαν σε 266,03 από 235,09 εκατ. ευρώ το 2024, σημειώνοντας αύξηση 13,14%.

Παρά τη μείωση των φοροεισπράξεων από τον φόρο μεταβίβασης φέτος, τα συνολικά έσοδα του Δημοσίου από τη φορολογία ακινήτων παραμένουν σε ικανοποιητικά επίπεδα με την αύξηση στις γονικές παροχές και κληρονομιές να αντισταθμίζει την πτώση στις αγοραπωλησίες, διατηρώντας σταθερή την εισπραξιμότητα.

Το περασμένο έτος μέσω της πλατφόρμας myProperty της ΑΑΔΕ είχαν υποβληθεί περισσότερες από 223.000 δηλώσεις φόρου μεταβίβασης που αφορούν αγοραπωλησίες ακινήτων ενώ με βάση τα συμβόλαια που έχουν αναρτηθεί στο Μητρώο Αξιών Μεταβιβάσεων Ακινήτων, άλλαξαν χέρια άλλαξαν χέρια 41.743 ακίνητα συνολικής αξίας που υπερβαίνει τα 4,2 δισ. ευρώ.

Οι ακριβότερες αγοραπωλησίες ακινήτων εντοπίζονται σε Γλυφάδα, Βουλιαγμένη, Ελληνικό, Αλιμο, Κολωνάκι, Φιλοθέη, Σπέτσες, Κέα όπου επικρατεί χορός εκατομμυρίων. Στις περιοχές αυτές οι τιμές σπάνε τα κοντέρ, ενώ υπάρχουν και περιπτώσεις που βγάζουν μάτι, όπως ένα διαμέρισμα 112 τ.μ. του 1964 στον Πειραιά που πουλήθηκε, σύμφωνα με το συμβόλαιο, στην τιμή των 3,9 εκατ. ευρώ.

Ο Δήμος Αθηναίων βρίσκεται στην πρώτη θέση καθώς το 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία του Μητρώου Μεταβιβάσεων Ακινήτων, πραγματοποιήθηκαν 5.816 αγοραπωλησίες ακινήτων. Η συνολική αξία τους αγγίζει τα 626 εκατ. ευρώ. Η μέση αξία των 41.743 ακινήτων που μεταβιβάστηκαν το 2025 ανέρχεται 100.770 ευρώ. Οσον αφορά το είδος των ακινήτων, τα συμβόλαια που έχουν υπογραφεί και αναρτηθεί στο Μητρώο δείχνουν ότι:

21.354 είναι διαμερίσματα συνολικής αξίας 2,25 δισ. ευρώ

4.278 είναι μονοκατοικίες συνολικής αξίας 451,11 εκατ. ευρώ

6.566 είναι οικόπεδα συνολικής αξίας 729,5 εκατ. ευρώ

3.394 είναι ακίνητα επαγγελματικής στέγης αξίας 589,37 εκατ. ευρώ

1.958 είναι θέσεις στάθμευσης αξίας 23,8 εκατ. ευρώ.

Φορο-έσοδα

Ο φετινός προϋπολογισμός προβλέπει αυξημένα έσοδα από μεταβιβάσεις και κληρονομιές ακινήτων, που συνολικά αγγίζουν τα 900 εκατ. ευρώ. Από τις αγοραπωλησίες θα εισπραχθούν φόροι που φθάνουν τα 653 εκατ. ευρώ, ενώ άλλα 246 εκατ. ευρώ υπολογίζεται ότι θα εισρεύσουν στα κρατικά ταμεία από γονικές παροχές, δωρεές και κληρονομιές.