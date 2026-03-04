Σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times, μυστικοί πράκτορες από το υπουργείο Πληροφοριών του Ιράν φέρεται να προσέγγισαν την Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών των ΗΠΑ (CIA) προκειμένου να διερευνήσουν το ενδεχόμενο συνομιλιών για τον τερματισμό του πολέμου. Το ρεπορτάζ επικαλείται αξιωματούχους με γνώση της υπόθεσης.

Όπως αναφέρουν οι NYT, η πρόταση μεταφέρθηκε μέσω μη κατονομαζόμενης υπηρεσίας πληροφοριών, σύμφωνα με πηγές από τη Μέση Ανατολή και ένα δυτικό κράτος, που μίλησαν υπό καθεστώς ανωνυμίας.

Πηγή του ιρανικού υπουργείου Πληροφοριών διέψευσε τις πληροφορίες, χαρακτηρίζοντάς τες «απόλυτα ψεύδη και ψυχολογικό πόλεμο εν μέσω της σύρραξης», όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

Ο Λευκός Οίκος και η CIA δεν έχουν μέχρι στιγμής σχολιάσει το δημοσίευμα ή την αναφερόμενη πρόταση διαλόγου.

Αξιωματούχοι στην Ουάσιγκτον εκφράζουν επιφυλάξεις σχετικά με το αν το Ιράν ή η κυβέρνηση Τραμπ επιδιώκουν πράγματι μια «έξοδο από την κρίση», τουλάχιστον στο άμεσο μέλλον, σύμφωνα με την εφημερίδα.

Ο πρεσβευτής του Ιράν στα Ηνωμένα Έθνη στη Γενεύη απέκλεισε το ενδεχόμενο οποιωνδήποτε διαπραγματεύσεων με την Ουάσιγκτον στην παρούσα φάση, λίγες ημέρες μετά τα κοινά πλήγματα που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον της χώρας του.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η Τεχεράνη επιθυμεί συνομιλίες, ωστόσο τόνισε πως είναι πλέον πολύ αργά, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζουν τις στρατιωτικές επιχειρήσεις τους κατά του Ιράν.