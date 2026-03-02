Την έντονη ανησυχία της για την κλιμάκωση των πολεμικών συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή και τις επιπτώσεις στην ασφάλεια της ναυσιπλοΐας εκφράζει, σύμφωνα με ανακοίνωσή της, η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία (ΠΝΟ).

Το ναυτεργατικό σωματείο των ναυτικών προειδοποιεί για τους σοβαρούς κινδύνους που αντιμετωπίζουν όσοι υπηρετούν σε πλοία που δραστηριοποιούνται στον Περσικό Κόλπο. Παράλληλα, καλεί την ελληνική πολιτεία να λάβει άμεσα μέτρα για την προστασία και τον επαναπατρισμό των πληρωμάτων.

Η ΠΝΟ ζητά να χαρακτηριστεί ως εμπόλεμη ζώνη η ευρύτερη περιοχή του Περσικού Κόλπου, της Ερυθράς Θάλασσας και της Αραβικής Θάλασσας. Επιπλέον, ζητά να ικανοποιούνται χωρίς καθυστέρηση τα αιτήματα παλιννόστησης των ναυτικών, με ευθύνη και δαπάνη των πλοιοκτητών, για όσους δεν επιθυμούν να συνεχίσουν την υπηρεσία τους σε πλοία που διέρχονται από τις επικίνδυνες αυτές περιοχές.

Όπως υπογραμμίζει η Ομοσπονδία, για την Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία η προστασία της ζωής και της σωματικής ακεραιότητας των ναυτεργατών αποτελεί ύψιστο αγαθό, το οποίο δεν μπορεί να μετρηθεί με «κέρδη και ζημιές».

Live όλες οι εξελίξεις στα nea.gr