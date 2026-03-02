Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε σήμερα Δευτέρα (2/3), σύμφωνα με το Reuters, ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν συνιστούν «σαφή παραβίαση του διεθνούς δικαίου».

Ο Ερντογάν πρόσθεσε πως «η Τουρκία μοιράζεται τον πόνο των Ιρανών πολιτών» και «θα εντείνει τις επαφές σε όλα τα επίπεδα με στόχο την επίτευξη άμεσης κατάπαυσης του πυρός, ώστε να επανέλθει η ηρεμία». Εν τω μεταξύ, όπως ανακοίνωσε η τουρκική προεδρία, ο Ερντογάν είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον γ.γ. του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, στον οποίο τόνισε, ότι πρέπει να δοθεί μια ευκαιρία στη διπλωματία για να επιτευχθεί μια διαρκής και βιώσιμη ειρήνη στη Μέση Ανατολή. Στην ανακοίνωση προστίθεται, ότι ο Ερντογάν είπε στον Ρούτε, ότι η Άγκυρα παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς τη σύγκρουση μεταξύ Ιράν, Ισραήλ και Ηνωμένων Πολιτειών.

Νωρίτερα, ο Πρόεδρος της Τουρκίας είχε τηλεφωνική συνομιλία με αντικείμενο τις εξελίξεις στο Ιράν και τις επιπτώσεις τους στην περιφερειακή ασφάλεια με τον γερμανό καγκελάριο, Φρίντριχ Μερτς, σύμφωνα με ανακοίνωση της Τουρκικής Προεδρίας. Η τουρκική προεδρία γνωστοποίησε ότι στο επίκεντρο της συνομιλίας βρέθηκαν οι πρόσφατες στρατιωτικές εξελίξεις, με τον τούρκο πρόεδρο να υπογραμμίζει τις επιπτώσεις των συγκρούσεων στην ευρύτερη ασφάλεια.

Επισημαίνοντας ότι οι συγκρούσεις στην περιοχή επηρεάζουν αρνητικά την περιφερειακή και παγκόσμια ασφάλεια, τόνισε ότι είναι σημαντικό «να ενισχυθούν οι ειρηνικές επαφές και να ενθαρρυνθούν τα μέρη να επιστρέψουν στο διάλογο, προκειμένου να εξασφαλιστεί μόνιμη ειρήνη στην περιοχή».