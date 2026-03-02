Οι συνεχιζόμενες πυραυλικές επιθέσεις μεταξύ Ηνωμένες Πολιτείες – Ισραήλ και Ιράν έχουν προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, με αρκετούς αθλητές να παραμένουν εγκλωβισμένοι.

Ανάμεσά τους και ο Στέντμον Λέμον του Πανιώνιου. Ο Αμερικανός γκαρντ είχε ταξιδέψει στο Ντουμπάι για ολιγοήμερη παραμονή, εκμεταλλευόμενος το ρεπό της ομάδας, ωστόσο τις τελευταίες ώρες δεν έχει τη δυνατότητα να αποχωρήσει από την πόλη των Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Η διοίκηση του «Ιστορικού» βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τον παίκτη, περιμένοντας νεότερα σχετικά με το πότε θα καταστεί εφικτή η επιστροφή του στην Αθήνα.