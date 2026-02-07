Ο Πανιώνιος άντεξε στην πίεση της Μυκόνου Betsson και επικράτησε με 87-76 για τη 18η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Οι Γουάτσον και Κρούζερ ξεχώρισαν για τους γηπεδούχους, σημειώνοντας 22 και 19 πόντους αντίστοιχα, με τον Γουάτσον να μαζεύει και 12 ριμπάουντ. Πολύ σημαντική ήταν και η συμβολή του Τέιλορ, που ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 17 πόντους και 10 ασίστ.

Από την πλευρά της Μυκόνου Betsson, οι Χέσον και Άπλμπι ήταν οι πιο παραγωγικοί με 17 πόντους έκαστος, ενώ ο Μουρ πρόσθεσε 11. Η νίκη αυτή ήταν η πέμπτη για τον Πανιώνιο στο πρωτάθλημα, ανεβάζοντας το ρεκόρ του στο 5-12, ενώ η Μύκονος Betsson υποχώρησε στο 7-9.

Η εξέλιξη του αγώνα

Ο Πανιώνιος ξεκίνησε δυνατά και πήρε προβάδισμα πέντε πόντων (7-2), με τη Μύκονο Betsson να μειώνει σε 10-6. Οι γηπεδούχοι απάντησαν άμεσα (12-6) και κράτησαν το προβάδισμα μέχρι το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου (22-15). Στο δεύτερο δεκάλεπτο, η Μύκονος πλησίασε στους τρεις (29-26), αλλά ο Πανιώνιος διατήρησε το προβάδισμα με καλάθια από τους Νικολαΐδη και Λιούις, κλείνοντας το ημίχρονο με 38-37.

Στο τρίτο δεκάλεπτο οι γηπεδούχοι ανέβασαν τη διαφορά στο +8 (60-52) με τρίποντα των Λέμον και Κρούζερ, ενώ οι φιλοξενούμενοι πλησίασαν σε 61-58. Ο Πανιώνιος όμως άντεξε και κράτησε το προβάδισμα (64-58) μέχρι το τέλος της περιόδου.

Στο τελευταίο δεκάλεπτο, η Μύκονος μείωσε σε 71-70, αλλά τα κρίσιμα καλάθια των Τέιλορ, Γουάτσον και Τόμασον έδωσαν τη νίκη στον Πανιώνιο με τελικό σκορ 87-76.

Διαιτητές: Παπαπέτρου, Κατραχούρας, Αναστασιάδης

Δεκάλεπτα: 22-15, 38-37, 64-58, 87-76