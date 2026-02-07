Ο ΠΑΟΚ πέρασε νικηφόρα από τη Ρόδο, επικρατώντας του Κολοσσού με 90-78 στο πλαίσιο της 18ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL. Οι γηπεδούχοι στάθηκαν ανταγωνιστικοί για τρία δεκάλεπτα, όμως με μπροστάρηδες τους Μέλβιν και Μουρ, ο «Δικέφαλος» ανέβασε στροφές στο τελευταίο κομμάτι και «κλείδωσε» το ματς χωρίς να πιεστεί στο φινάλε.

Για την ομάδα του Ζντοβτς ξεχώρισε ο Κλίβελαντ Μέλβιν με 20 πόντους και εξαιρετικά ποσοστά (4/5 δίποντα, 4/5 τρίποντα), ενώ ο Μπεν Μουρ πρόσθεσε 17 πόντους (7/9 δίποντα) και 7 ριμπάουντ. Πολύπλευρη ήταν και η παρουσία του Μπριν Ταϊρί, που σημείωσε double-double με 11 πόντους και 12 ασίστ, μαζί με 5 ριμπάουντ και 4 κλεψίματα.

Ο Κολοσσός μπήκε δυνατά στο παιχνίδι και παρουσίασε καλό πρόσωπο τόσο στην αρχή όσο και μετά την ανάπαυλα, ωστόσο δεν κατάφερε να κρατήσει τον ίδιο ρυθμό σε βάθος χρόνου. Έτσι, ο ΠΑΟΚ έφτασε τις 11 νίκες και παραμένει στην πρώτη τετράδα της βαθμολογίας, ενώ οι Ροδίτες συνεχίζουν την προσπάθειά τους για αποτελέσματα που θα τους εξασφαλίσουν την παραμονή.