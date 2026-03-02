Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ έχει αποφασίσει να ανεβάσει επίπεδο ενόψει της νέας σεζόν, με τον Αντρέα Τρινκιέρι να αποτελεί τον «εκλεκτό» για την τεχνική ηγεσία. Ο πολύπειρος Ιταλός προπονητής, με μακρά παρουσία στην EuroLeague και θητεία στην «επίσημη αγαπημένη» την περίοδο 2013 – 2014, αναμένεται να αναλάβει τα ηνία από το καλοκαίρι, φέρνοντας νέο αγωνιστικό προσανατολισμό και διαφορετική φιλοσοφία.

Οι επαφές ανάμεσα στις δύο πλευρές βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο και όλα δείχνουν πως απομένουν τα τυπικά για να επισημοποιηθεί η συμφωνία.

Κατά σειρά, έχει προπονήσει τις Βανόλι, Γιουβεκαζέρτα, Βερόλι, Καντού, Ούνικς Καζάν, Μπάμπεργκ, Παρτίζαν, Μπάγερν Μονάχου και Ζάλγκιρις Κάουνας

Με Μπούτσκο έως το φινάλε θα πορευτεί ο Δικέφαλος

Μέχρι να ολοκληρωθεί η φετινή σεζόν, τα καθήκοντα πρώτου προπονητή αναλαμβάνει ο Παντελής Μπούτσκος, μετά την αποχώρηση του Γιούρι Ζντοβτς. Ο μέχρι πρότινος assistant του «Δικεφάλου» καλείται να διαχειριστεί την ομάδα σε μια μεταβατική περίοδο, διατηρώντας αγωνιστική πειθαρχία και σταθερότητα.

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, σχετικά με την ανάληψη καθηκόντων από μεριάς Παντελή Μπούτσκου:

