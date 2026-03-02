Οι φίλοι του ΠΑΟΚ έδειξαν έμπρακτα τον ενθουσιασμό τους για την επετειακή εμφάνιση των 100 χρόνων, καθώς η συλλεκτική φανέλα με μακρύ μανίκι έγινε sold out μέσα σε λίγες μόλις ώρες.

Η παρουσίαση της ιδιαίτερης αυτής εμφάνισης πραγματοποιήθηκε την Κυριακή (1/3), με το επετειακό σχέδιο να κερδίζει αμέσως τις εντυπώσεις. Συνολικά διατέθηκαν 2.026 κομμάτια της μακρυμάνικης έκδοσης, τα οποία εξαφανίστηκαν άμεσα, αφού πλήθος οπαδών έσπευσε να τα αποκτήσει, δημιουργώντας μεγάλες ουρές έξω από το γήπεδο της Τούμπας.

Η ΠΑΕ ενημέρωσε πως τα διαθέσιμα τεμάχια εξαντλήθηκαν σε σύντομο χρονικό διάστημα, ενώ την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να κυκλοφορήσουν ακόμη 2.026 φανέλες, αυτή τη φορά με κοντό μανίκι.