Έαν οι φετινοί συναρπαστικοί ομολογουμένως τελικοί της Λιθουανικής λίγκας, έληγαν με πρωταθλήτρια την Λιέτουβος Ρίτας του πρώην παίκτη των πράσινων Arturas Gudaitis, τότε μάλλον η είδηση αυτή να μην προξενούσε εντύπωση. Τώρα όμως η κατάσταση άλλαξε .Ο γάμος του Αντρέα Τρνκιέρι και της Ζαλγκίρις Κάουνας έφτασε στο τέλος του, μόλις 36 ώρες μετά την κατάκτηση του λιθουανικού πρωταθλήματος, οι οποίοι εξελίχθηκαν με γκρανγκινιολικό τρόπο υπέρ των “πράσινων”.

Όπως αναφέρθη παραπάνω, αν χανόταν ο τίτλος και φέτος, τότε ίσως η εξέλιξη αυτή να φαινόταν σαν μια διοικητικά πιο δίκαιη απόφαση.

Ο κόουτς Τρινκιέρι, όμως, κατέκτησε το πρωτάθλημα μεν και έπαιξε ρόλο στην ανανέωση του συμβολαίου του Αμερικάνου “ήρωα” της Ζαλγκίρις, Σιλβέν Φρανσίσκο, αλλά και στην απόκτηση μεταγραφών από το πάνω ράφι όπως οι Νάιτζελ Ουίλιαμς-Γκος και Μόουζες Ράιτ από τον Ολυμπιακό.Ο Αντρέα Τρινκιέρι βρισκόταν στον πάγκο της Ζαλγκίρις Κάουνας από το 2023 και είχε συμβόλαιο για ακόμα ένα χρόνο, το οποίο υπέγραψε πέρυσι το καλοκαίρι.

Καμία από τις δύο αυτές σεζόν δεν κατάφερε να μπει στα playoffs της Ευρωλίγκας, τερματίζοντας λίγο πιο χαμηλά από την 8άδα. Έτσι η αποτυχία εισόδου στα playoffs για την πιο αναγνωρίσιμη ομάδα της Λιθουανίας αποτέλεσε το γεγονός που έπαιξε το μεγαλύτερο ρόλο στην απόφαση της διοίκησης του συλλόγου.

Zalgiris Kaunas and head coach Andrea Trinchieri have parted ways. Along with Andrea Trinchieri, assistant coach Massimiliano Menetti is also leaving the club. Thank you for your work and wish you success in future careers. 🙏🏻 pic.twitter.com/wvwhZjuqVq

— BC Zalgiris Kaunas (@bczalgiris) June 23, 2025