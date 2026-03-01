Ο αμερικανικός στρατός διέψευσε τους ισχυρισμούς της Τεχεράνης ότι το αεροπλανοφόρο Λίνκολν δέχθηκε επίθεση από ιρανικούς πυραύλους. Σύμφωνα με ανακοίνωση της αμερικανικής διοίκησης, «οι πύραυλοι που εξαπολύθηκαν δεν πλησίασαν καν», απορρίπτοντας κατηγορηματικά την εκδοχή περί στοχοποίησης με τέσσερις πυραύλους.

Η ανακοίνωση ήρθε ως απάντηση σε δημοσιεύματα που μετέδιδαν ότι το Ιράν είχε επιχειρήσει να πλήξει το αμερικανικό αεροπλανοφόρο, προκαλώντας ανησυχία για νέα κλιμάκωση στην περιοχή του Κόλπου.

🚫Iran’s IRGC claims to have struck USS Abraham Lincoln with ballistic missiles. LIE. ✅The Lincoln was not hit. The missiles launched didn’t even come close. The Lincoln continues to launch aircraft in support of CENTCOM’s relentless campaign to defend the American people by… pic.twitter.com/AjaeHMemtA — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 1, 2026

Νωρίτερα σήμερα το πρακτορείο Reuters μετέδωσε ότι, με τέσσερις πυραύλους από το Ιράν έγινε στόχος το αμερικανικό αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln το δεύτερο που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη Μέση Ανατολή.

