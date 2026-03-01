Ο Αμπάς Αραγτσί, υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, σε συνέντευξή του στο Al Jazeera, χαρακτήρισε «πρωτοφανή» και «κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου» τη δολοφονία του Αλί Χαμενεΐ από ξένες δυνάμεις. Όπως ανέφερε, μια τέτοια ενέργεια θα καθιστούσε τη σύγκρουση με τις Ηνωμένες Πολιτείες ακόμη πιο επικίνδυνη και περίπλοκη, δίνοντάς της νέες διαστάσεις.

Ο Ιρανός υπουργός σημείωσε ότι οι κρατικοί θεσμοί της χώρας λειτουργούν κανονικά και ότι προβλέπονται συγκεκριμένες συνταγματικές διαδικασίες για την εκλογή νέου ανώτατου ηγέτη. Μάλιστα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο η επιλογή να γίνει μέσα σε μία ή δύο ημέρες.

Αναφερόμενος στον ρόλο του Χαμενεΐ, τόνισε πως δεν ήταν μόνο πολιτικός ηγέτης του Ιράν, αλλά και σημαντική θρησκευτική μορφή για εκατομμύρια μουσουλμάνους εντός και εκτός της χώρας. Υποστήριξε ότι διαδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν σε πόλεις του Ιράν, καθώς και στο Ιράκ και το Πακιστάν, ενώ εξέφρασε τη λύπη του για το γεγονός ότι, όπως είπε, διαδηλωτές πυροβολήθηκαν και σκοτώθηκαν από φρουρούς του Γενικού Προξενείου των ΗΠΑ στο Καράτσι.

Παράλληλα, ο Αραγτσί υποστήριξε ότι ο πόλεμος δεν μπορεί να οδηγήσει σε θετικό αποτέλεσμα για την άλλη πλευρά, υπογραμμίζοντας πως, κατά την άποψή του, οι αμερικανικοί στόχοι δεν έχουν επιτευχθεί ούτε πρόκειται να επιτευχθούν. Έκανε μάλιστα αναφορά σε προηγούμενη 12ήμερη σύγκρουση τον περασμένο Ιούνιο, λέγοντας ότι τότε οι αντίπαλοι του Ιράν πίστευαν πως η χώρα θα υποχωρούσε σε λίγες ημέρες, όμως τελικά αναγκάστηκαν να ζητήσουν άνευ όρων κατάπαυση του πυρός.

Σε ό,τι αφορά τις στρατιωτικές επιχειρήσεις, δήλωσε ότι το Ιράν δεν επιτίθεται σε χώρες της περιοχής του Περσικού Κόλπου, με τις οποίες —όπως είπε— διατηρεί φιλικές και γειτονικές σχέσεις, αλλά αποκλειστικά σε αμερικανικούς στόχους, στο πλαίσιο αυτοάμυνας και αντιποίνων για την αμερικανική επιθετικότητα.

Τέλος, εκπρόσωπος του Συμβουλίου των Φρουρών δήλωσε στο κρατικό μέσο IRIB News ότι, σύμφωνα με το ιρανικό Σύνταγμα, νέος ανώτατος ηγέτης πρέπει να οριστεί «το συντομότερο δυνατό». Όπως διευκρίνισε, υπό τις παρούσες συνθήκες πολέμου η διαδικασία θα κινηθεί άμεσα, ενώ έως τον διορισμό νέου ηγέτη, τις αρμοδιότητες θα ασκεί προσωρινό συμβούλιο ηγεσίας.

