Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στις Σέρρες τον Πανσερραϊκό για την 23η αγωνιστική της Super League σε ένα must win παιχνίδι και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανακοίνωσε την ενδεκάδα για την αναμέτρηση με τον ουραγό της βαθμολογίας.
Η ανάρτηση της ΠΑΕ Ολυμπιακός
Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στον Πανσερραϊκό από την Stoiximan! / Our line-up for today’s match against Panserraikos is powered by @Stoiximan! 🔴⚪️#OlympiacosFC #PANOLY #slgr pic.twitter.com/ZfK48ZS6EZ
— Olympiacos FC (@olympiacosfc) March 1, 2026
Αναλυτικά η ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Τζολάκης, Κοστίνια, Ρέτσος, Πιρόλα, Μπρούνο, Σιπιόνι, Νασιμέντο, Τσικίνιο, Αντρέ Λουίζ, Ζέλσον Μάρτινς, Ελ Κααμπί.