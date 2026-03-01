Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στις Σέρρες τον Πανσερραϊκό για την 23η αγωνιστική της Super League σε ένα must win παιχνίδι και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανακοίνωσε την ενδεκάδα για την αναμέτρηση με τον ουραγό της βαθμολογίας.

Η ανάρτηση της ΠΑΕ Ολυμπιακός

Αναλυτικά η ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Τζολάκης, Κοστίνια, Ρέτσος, Πιρόλα, Μπρούνο, Σιπιόνι, Νασιμέντο, Τσικίνιο, Αντρέ Λουίζ, Ζέλσον Μάρτινς, Ελ Κααμπί.

