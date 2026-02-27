Ο Ολυμπιακός, μαζί με την Κλαμπ Μπριζ, συγκαταλέγεται στις ομάδες με τη μεγαλύτερη συγκομιδή βαθμών στην Ευρώπη την τελευταία τριετία, αν εξαιρεθούν οι σύλλογοι από τα πέντε κορυφαία πρωταθλήματα (Αγγλία, Ισπανία, Γερμανία, Ιταλία, Γαλλία).

Σύμφωνα με την κατάταξη της kassiesa.net, που αποτυπώνει την πορεία των ευρωπαϊκών συλλόγων από τη σεζόν 2023 και ενόψει της επόμενης πενταετίας (έως το 2027-28), οι «ερυθρόλευκοι» βρίσκονται στην κορυφή αυτής της ειδικής λίστας, ισοβαθμώντας με την Κλαμπ Μπριζ. Οι 17 ομάδες που προηγούνται προέρχονται αποκλειστικά από τα πέντε μεγάλα πρωταθλήματα.

Μάλιστα, σε αυτό το διάστημα ο Ολυμπιακός έχει τεθεί αντιμέτωπος με πέντε από αυτές τις ομάδες: Άρσεναλ, Μπαρτσελόνα, Ρεάλ Μαδρίτης, Μπάγερ Λεβερκούζεν και Άστον Βίλα. Στην πρώτη 17άδα περιλαμβάνονται επίσης σύλλογοι όπως οι Μπάγερν Μονάχου, Ίντερ, Παρί, Λίβερπουλ, Ντόρτμουντ, Ατλέτικο Μαδρίτης, Αταλάντα, Μάντσεστερ Σίτι, Τότεναμ, Τσέλσι, Ρόμα και Λιλ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι πίσω από τον Ολυμπιακό στη σχετική κατάταξη βρίσκονται ιστορικά και ιδιαίτερα ισχυρά ευρωπαϊκά κλαμπ, όπως η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η Γιουβέντους, η Μίλαν, η Μπενφίκα και η Πόρτο, μεταξύ άλλων.