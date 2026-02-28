Το πράσινο φως από τον Λευκό Οίκο δόθηκε για να ξεκινήσει η μεγάλη επίθεση των ΗΠΑ κατά του Ιράν , κάτι που ενδεχομένως θα σηματοδοτούσε και την έναρξη του Γ’ Παγκοσμίου Πολέμου. Σε μια δραματική καμπή για τη Μέση Ανατολή και την παγκόσμια ασφάλεια, οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ εξαπέλυσαν τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου (28/02) μια μαζική, κοινή στρατιωτική επιχείρηση εντός του ιρανικού εδάφους. Με τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να κηρύσσει επίσημα την έναρξη της εκστρατείας μέσω ενός βίντεο που ανάρτησε στη σελίδα του στα social media.

Κι αυτό γιατί μετά και την περιφερειακή σύγκρουση Αφγανιστάν και Πακιστάν – όλες οι μεγάλες δυνάμεις του κόσμου εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα στα γρανάζια της μάχης.

Μέχρι και η Τεχνητή Νοημοσύνη δεν πρόκειται να μείνει αμέτοχη από τέτοια πρόκληση.

Τα πρόδρομα σημάδια δεν χρειάζονται ερμηνεία.

Αν εξαιρέσει κανείς την σπάνια ευθυγράμμιση 6 πλανητών το Σάββατο, οι εκκλήσεις όλων των χωρών προς τους υπηκόους τους να απομακρυνθούν από το Ισραήλ και το Ιράν έδειξαν ότι στην περιοχή μύριζε μπαρούτι.

Στο βασικό πεδίο μάχης του μετώπου, η στρατιωτική μηχανή των ΗΠΑ που αναπτύχθηκε σπονδυλωτά από τη Γερμανία μέχρι το Κατάρ, είχε πυκνώσει τη συγκέντρωση των υπερεξελιγμένων μαχητικών της αεροσκαφών ( όπως F-22) σε απόσταση αναπνοής από το Ιράν μαζί με μία τεράστια αρμάδα υποστήριξης.

Σε συνδυασμό με τη δυνατότητα εκτόξευσης πυραύλων από πολεμικά πλοία, η επίθεση αναμένεται είναι μαζική και αδιάλειπτη, ή έτσι τουλάχιστον υπολογίζεται.

Αυτό που δεν υπολογίζεται είναι πόσοι νεκροί θα προστεθούν στους περίπου 500.000 ανθρώπους που έχουν χαθεί στη μάχη της Ουκρανίας τα τέσσερα χρόνια που διαρκεί και που δεν σκοπεύει να τελειώσει σύντομα γιατί ο πόλεμος στηρίζει την οικονομία όπως η λεμονιά στο πεζοδρόμιο θάλλει από το διοξείδιο του άνθρακα.

Η διαφορά όμως αυτού του Πολέμου, στον οποίο όλοι εμπλέκονται με ή χωρίς συμφέρον, συγκριτικά με τον προηγούμενο Παγκόσμιο, είναι ότι η εμπέδωση της αντίληψης ότι στο εξής ο πόλεμος μπορεί να συνιστά μια αποδεκτή κανονικότητα για τα πάντα.

Τόσο εύκολα.

Στο δια ταύτα, οι ΗΠΑ διαθέτουν συντριπτικό στρατιωτικό πλεονέκτημα έναντι των ιρανικών δυνάμεων.

Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι μια ενδεχόμενη εκστρατεία θα είναι εύκολη υπόθεση. Το Ιράν μπορεί να προκαλέσει σημαντικές απώλειες που θα καταστήσουν το κόστος της επιχείρησης πολιτικά και στρατιωτικά δυσβάστακτο.

Ακόμη κι αν η Τεχεράνη δεν καταφέρει να αντισταθεί ουσιαστικά στο πεδίο της μάχης, η Ουάσιγκτον θα δυσκολευτεί να χαρακτηρίσει την επιχείρηση επιτυχή, αν δεν έχει καθορίσει ξεκάθαρους στόχους – κάτι που ο Τραμπ μέχρι στιγμής δεν έχει κάνει.

Επιχείρηση από αέρος

Οι ΗΠΑ έχουν ενισχύσει θεαματικά τη στρατιωτική τους παρουσία στη Μέση Ανατολή, με μαχητικά, αεροπλανοφόρα και συστοιχίες πυραύλων. Ωστόσο, το πώς θα μοιάζει μια πιθανή εκστρατεία – από επιλεκτικά πλήγματα έως μια πλήρη «επίδειξη ισχύος» – παραμένει ασαφές.

«Δεν βλέπω τις Ηνωμένες Πολιτείες να εισβάλλουν στο Ιράν για αλλαγή καθεστώτος», σημείωσε ο απόστρατος στρατηγός Τσαρλς Γουόντ, πρώην αναπληρωτής διοικητής της Ευρωπαϊκής Διοίκησης των ΗΠΑ. «Αυτό δεν πρόκειται να συμβεί».

Μετά τους μακροχρόνιους πολέμους σε Αφγανιστάν και Ιράκ, υπάρχει πλέον διακομματική συναίνεση στην Ουάσιγκτον κατά της αποστολής χερσαίων στρατευμάτων στη Μέση Ανατολή. Ο Τραμπ, που είχε υποσχεθεί να «φέρει ειρήνη», δύσκολα θα ρισκάρει να αποξενώσει τη βάση των ψηφοφόρων του ενόψει των εκλογών.

Έτσι, μια πιθανή επιχείρηση θα διεξαχθεί κυρίως από αέρος, με χρήση αεροσκαφών και πυραύλων. Οι πρώτες απειλές για τους Αμερικανούς πιλότους θα προέλθουν από τα ιρανικά αντιαεροπορικά συστήματα, τα οποία ωστόσο θεωρούνται αποδυναμωμένα.

Αντίποινα από την Τεχεράνη

Η πραγματική πρόκληση για την Ουάσιγκτον θα προκύψει από τις δυνατότητες του Ιράν να εξαπολύσει αντίποινα με πυραύλους και drones. Η Τεχεράνη έχει ήδη πλήξει στόχους στο Ισραήλ και αμερικανικές βάσεις στην περιοχή, όπως την αεροπορική βάση Al Udeid στο Κατάρ.

Ο γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν, Αλί Σαμχανί, προειδοποίησε ότι «οποιαδήποτε στρατιωτική ενέργεια των ΗΠΑ θα θεωρηθεί έναρξη πολέμου» και ότι η απάντηση θα είναι «άμεση, συνολική και άνευ προηγουμένου».

Αναλυτές εκτιμούν ότι το Ιράν θα στοχεύσει πρωτίστως αμερικανικά στρατιωτικά μέσα στη Μέση Ανατολή, ενώ δεν αποκλείεται να πλήξει και συμμάχους των ΗΠΑ, όπως το Ισραήλ.

Περιορισμένα αποθέματα και πολιτικό ρίσκο

Ένα ακόμη εμπόδιο για τον Τραμπ είναι τα περιορισμένα αποθέματα πυρομαχικών και προηγμένων οπλικών συστημάτων των ΗΠΑ. Η πρόσφατη εκστρατεία στην Υεμένη είχε προκαλέσει ανησυχίες στο Πεντάγωνο για εξάντληση των αποθεμάτων.

Αμερικανοί αξιωματούχοι είχαν τότε προειδοποιήσει ότι μια παρατεταμένη επιχείρηση θα μπορούσε να επηρεάσει την ετοιμότητα των ΗΠΑ απέναντι στην Κίνα, τον κύριο στρατηγικό αντίπαλο της Ουάσιγκτον.

Ασαφείς στόχοι

Το μεγαλύτερο πρόβλημα, σύμφωνα με στρατιωτικούς αναλυτές, είναι η έλλειψη ξεκάθαρης στρατηγικής. Ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι δεν θα επιτρέψει στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, αλλά δεν έχει διευκρινίσει αν στόχος του είναι η αποτροπή, η αποδυνάμωση ή η ανατροπή του καθεστώτος.