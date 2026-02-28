Έκτακτη συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ θα πραγματοποιηθεί στις 18:30 το απόγευμα του Σαββάτου (28 Φεβρουαρίου 2026) υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, με φόντο τις ραγδαίες και ανησυχητικές εξελίξεις στο Ιράν.

Η απόφαση για τη σύγκληση του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας ελήφθη μετά την κοινή στρατιωτική επιχείρηση Ισραήλ και Ηνωμένων Πολιτειών στο Ιράν, η οποία φέρει την κωδική ονομασία «Lion’s Roar».

Σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του πρωθυπουργού, «μετά τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, σήμερα στις 18:30 θα πραγματοποιηθεί υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, έκτακτη συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ στο Μέγαρο Μαξίμου».

Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ προχώρησε σε απειλή ότι θα καταστρέψει τα πυρηνικά όπλα της Τεχεράνης, ενώ ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου διαβεβαίωσε πως δεν θα επιτρέψει στο «τρομοκρατικό καθεστώς» του Ιράν να θέσει σε κίνδυνο την ανθρωπότητα μέσω αυτών.