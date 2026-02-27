Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για τη στάση του Ιράν στις διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό του πρόγραμμα, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι δεν έχει ληφθεί ακόμη απόφαση για στρατιωτική δράση.

«Δεν θέλω, αλλά μερικές φορές πρέπει», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους κατά την αποχώρησή του από τον Λευκό Οίκο, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το ενδεχόμενο χρήσης στρατιωτικής ισχύος εναντίον της Τεχεράνης.

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι η ιρανική ηγεσία αρνείται να πει τις «χρυσές λέξεις: no nuclear weapon», επιμένοντας πως το Ιράν πρέπει να δεσμευθεί ξεκάθαρα ότι δεν θα αναπτύξει πυρηνικά όπλα.

Από την πλευρά τους, Ιρανοί αξιωματούχοι έχουν επαναλάβει ότι δεν επιδιώκουν την απόκτηση πυρηνικών όπλων, υπογραμμίζοντας το δικαίωμά τους στον εμπλουτισμό ουρανίου για ειρηνικούς σκοπούς.

«Το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα… Όχι όσο είμαι εγώ εδώ», τόνισε ο Τραμπ, προσθέτοντας: «Δεν έχουμε λάβει ακόμη απόφαση για το Ιράν, αλλά θέλω να κάνω μια συμφωνία τώρα».

Νέος γύρος συνομιλιών ΗΠΑ – Ιράν

Ο Τραμπ γνωστοποίησε ότι θα πραγματοποιηθούν νέες συνομιλίες την Παρασκευή, όταν ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, JD Vance, αναμένεται να συναντηθεί με τον υπουργό Εξωτερικών του Ομάν, ο οποίος διαδραματίζει ρόλο μεσολαβητή μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης.

Ανοιχτό το ενδεχόμενο αλλαγής καθεστώτος

Σε ερώτηση για πιθανή αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν, ο Τραμπ απάντησε: «Μπορεί να υπάρξει ή να μην υπάρξει αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν».

Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν επισημάνει ότι στόχος ενός πιθανού πλήγματος θα ήταν η αποτροπή της απόκτησης πυρηνικού όπλου από την Τεχεράνη, ενώ ο Τραμπ έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο πολιτικών εξελίξεων στο εσωτερικό της χώρας.

Αναδιάταξη των αμερικανικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή

Το πυρηνοκίνητο αεροπλανοφόρο USS Gerald R. Ford έφτασε στο Ισραήλ, σύμφωνα με τις Times of Israel, καθώς οι ΗΠΑ αναδιατάσσουν τις στρατιωτικές τους δυνάμεις στην περιοχή.

Η κινεζική εταιρεία πληροφοριών MizarVision δημοσίευσε δορυφορικές εικόνες που δείχνουν την ανάπτυξη μαχητικών αεροσκαφών F-22 στη βάση Όβντα της ισραηλινής πολεμικής αεροπορίας, γεγονός που θεωρείται εξαιρετικά σπάνιο εκτός πλαισίου κοινών ασκήσεων με την IAF.

Η εταιρεία, η οποία φέρεται να έχει δεσμούς με τον κινεζικό στρατό, είχε δημοσιεύσει προηγουμένως φωτογραφίες που επιβεβαιώνουν την παρουσία έντεκα F-22 στο νότιο Ισραήλ.

Αεροσκάφη ανεφοδιασμού στο Ισραήλ

Τουλάχιστον εννέα αμερικανικά αεροσκάφη ανεφοδιασμού καυσίμων προσγειώθηκαν στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν, σύμφωνα με αναλυτές που παρακολουθούν δεδομένα πτήσεων από ανοιχτές πηγές.

Συνολικά, 14 αεροσκάφη ανεφοδιασμού βρίσκονται πλέον στο Ισραήλ, πιθανότατα για να υποστηρίξουν τα μαχητικά του αεροπλανοφόρου USS Gerald R. Ford.

Ο ΔΟΑΕ έδειξε που είναι το εμπλουτισμένο ουράνιο

Σύμφωνα με εμπιστευτική έκθεση του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ), μέρος του εμπλουτισμένου ουρανίου έως 60% έχει αποθηκευτεί σε υπόγειο χώρο του πυρηνικού εργοστασίου στο Ισφαχάν.

Είναι η πρώτη φορά που ο Οργανισμός κατονομάζει τοποθεσία αποθήκευσης ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού, ποσοστό που προσεγγίζει το 90%, δηλαδή το επίπεδο καθαρότητας για την κατασκευή πυρηνικών όπλων.

Η είσοδος στο συγκρότημα είχε πληγεί από αεροπορικές επιδρομές των ΗΠΑ και του Ισραήλ τον Ιούνιο, ωστόσο η εγκατάσταση παραμένει κατά μεγάλο μέρος λειτουργική, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές.

Η χρησιμότητα της έκθεσης

Ο ΔΟΑΕ κάλεσε το Ιράν να επιτρέψει πλήρεις επιθεωρήσεις όλων των πυρηνικών του εγκαταστάσεων, ενώ η έκθεση εστάλη στα κράτη μέλη ενόψει της συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου στις αρχές Μαρτίου.

Στην έκθεση αναφέρεται ότι ο επικεφαλής του Οργανισμού, Ραφαέλ Γκρόσι, συμμετείχε στις ιρανοαμερικανικές συνομιλίες του Φεβρουαρίου, ενώ ζητείται από την Τεχεράνη να συνεργαστεί «εποικοδομητικά» και «με άκρως επείγοντα χαρακτήρα».

Η Ουάσινγκτον θεωρεί ότι η Τεχεράνη δεν είναι διαφανής ως προς τις πυρηνικές της δραστηριότητες, ενώ οι πρόσφατοι γύροι συνομιλιών δεν απέφεραν πρόοδο.

Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ είχαν βομβαρδίσει ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις τον περασμένο Ιούνιο, με το Ιράν έκτοτε να αρνείται την πρόσβαση επιθεωρητών του ΔΟΑΕ σε κρίσιμες εγκαταστάσεις.

Σύμφωνα με την έκθεση, πριν από τις επιθέσεις το Ιράν διέθετε 440,9 κιλά ουρανίου εμπλουτισμένου έως και 60%, ποσότητα που θα μπορούσε, αν εμπλουτιστεί περαιτέρω, να επαρκεί για την κατασκευή έως και δέκα πυρηνικών όπλων.

Ο ΔΟΑΕ εκτιμά ότι το μεγαλύτερο μέρος αυτού του αποθέματος παραμένει άθικτο, ενώ η Ουάσινγκτον ζητά την παράδοσή του.

Οι δορυφορικές εικόνες δείχνουν συνεχή δραστηριότητα στο Ισφαχάν, όπου υλικό εμπλουτισμένο έως και 60% φαίνεται να έχει αποθηκευτεί σε υπόγειες εγκαταστάσεις που διασώθηκαν από τις επιθέσεις.

Ο Οργανισμός σημειώνει ότι το Ιράν έχει δηλώσει την κατασκευή ενός νέου εργοστασίου εμπλουτισμού, χωρίς όμως να έχει επιτρέψει έως σήμερα την πρόσβαση των επιθεωρητών, γεγονός που προκαλεί αυξανόμενη ανησυχία στη διεθνή κοινότητα.