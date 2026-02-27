Καθώς τα σύννεφα πολέμου πυκνώνουν πάνω από το Ιράν, μεγαλώνει ο αριθμός των χωρών που ζητούν από τους υπηκόους τους να εγκαταλείψουν το Ισραήλ και την Τεχεράνη.

Καθώς οι αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις έχουν αναπτυχθεί πλήρως στην περιοχή και οι διαπραγματεύσεις ΗΠΑ – Ιράν δεν έχουν αποδώσει καρπούς, η κατάσταση στην περιοχή μυρίζει μπαρούτι.

Ετσι, το γαλλικό υπουργείο Εξωτερικών επανέλαβε τη σύστασή του προς τους Γάλλους πολίτες να αποφεύγουν τα ταξίδια στο Ισραήλ και στη Δυτική Όχθη, ακόμη και για τουρισμό ή οικογενειακές επισκέψεις, εξαιτίας της επιδεινούμενης κατάστασης ασφαλείας που σχετίζεται με τις εξελίξεις στο Ιράν.

Στην επίσημη ιστοσελίδα του, το υπουργείο καλεί όσους Γάλλους βρίσκονται ήδη στις περιοχές αυτές να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή και σύνεση. Τους προτρέπει να αποφεύγουν τις διαδηλώσεις και τις συγκεντρώσεις και να γνωρίζουν εκ των προτέρων τα κοντινά καταφύγια σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Ταξιδιωτική οδηγία στους Έλληνες πολίτες

Το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας, λαμβάνοντας υπόψη τη ρευστή κατάσταση στη Μέση Ανατολή, συνιστά στους Έλληνες πολίτες να αποφεύγουν κάθε επίσκεψη, εκτός των απολύτως απαραίτητων, στο Ισραήλ, τα Παλαιστινιακά εδάφη και το Ιράν.

Το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ εξουσιοδότησε το μη αναγκαίο προσωπικό και τα μέλη των οικογενειών τους να εγκαταλείψουν το Ισραήλ λόγω «κινδύνων ασφαλείας». Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρέσβης των ΗΠΑ Μάικ Χάκαμπι φέρεται να δήλωσε στο προσωπικό της πρεσβείας ότι, αν επιθυμούν να αποχωρήσουν, «θα πρέπει να το κάνουν σήμερα».

Η σχετική ανακοίνωση της πρεσβείας αναφέρει ότι η αποχώρηση του μη επείγοντος προσωπικού «πιθανότατα θα οδηγήσει σε υψηλή ζήτηση για αεροπορικά εισιτήρια σήμερα». Προτρέπει όσους επιθυμούν να φύγουν να επικεντρωθούν στην εξεύρεση πτήσης, με προτεραιότητα την άμεση αναχώρηση από τη χώρα.

Η εφημερίδα New York Times σημειώνει ότι το σχετικό email επαληθεύτηκε από τρεις πηγές. Ο πρέσβης φέρεται να τόνισε: «Δεν υπάρχει λόγος πανικού, αλλά όσοι θέλουν να φύγουν πρέπει να κάνουν σχέδια για άμεση αναχώρηση».

⁠Η Βρετανία ανακοίνωσε σήμερα πως απέσυρε προσωρινά το προσωπικό της από το Ιράν, επικαλούμενη την κατάσταση ασφαλείας στην περιοχή.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Βρετανίας είπε πως η δυνατότητα να παρασχεθεί βοήθεια στους Βρετανούς υπηκόους είναι αυτήν τη στιγμή εξαιρετική περιορισμένη, με την πρεσβεία να λειτουργεί εξ αποστάσεως, ενώ δεν υπάρχει καμία διαθέσιμη προξενική υποστήριξη αυτοπροσώπως ακόμη και σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Πολωνίας κάλεσε τους πολίτες της χώρας να εγκαταλείψουν αμέσως το Ιράν, το Ισραήλ και τον Λίβανο λόγω της τεταμένης κατάστασης στη Μέση Ανατολή.

«Η κατάσταση ασφαλείας στη Μέση Ανατολή είναι ασταθής. Ο κίνδυνος κλιμάκωσης είναι υψηλός! Ο εναέριος χώρος για την κυκλοφορία πολιτικών αεροσκαφών ενδέχεται να κλείσει. Η επιστροφή αεροπορικώς ενδέχεται να είναι αδύνατη ή να παρεμποδιστεί σημαντικά», τόνισε το πολωνικό ΥΠΕΞ σε τρεις αναρτήσεις σχετικά με το Ιράν, το Ισραήλ και τον Λίβανο.

Η κινεζική πρεσβεία στο Ισραήλ ζήτησε σήμερα από τους Κινέζους πολίτες που ζουν στη χώρα να παραμείνουν ιδιαίτερα σε εγρήγορση και να αυξήσουν τις προφυλάξεις ασφαλείας τους και την ετοιμότητά τους για έκτακτες καταστάσεις, επικαλούμενη “αυξανόμενους κινδύνους ασφαλείας στη Μέση Ανατολή”.

Κινέζοι πολίτες που έχουν την έδρα τους στο Ισραήλ θα πρέπει να παρακολουθούν προσεκτικά τις νέες εξελίξεις και τις πληροφορίες που δημοσιοποιούνται από τις ισραηλινές αρχές, ανέφερε η πρεσβεία σε μία ανακοίνωση.

Οι Κινέζοι πολίτες θα πρέπει επίσης να αποφύγουν να ταξιδέψουν εκτός της χώρας εκτός αν είναι απαραίτητο, προστίθεται στην ανακοίνωση της κινεζικής πρεσβείας.

Νωρίτερα σήμερα, η Κίνα συνέστησε στους πολίτες της να αποφεύγουν τα ταξίδια στο Ιράν και κάλεσε όσους βρίσκονται στη χώρα αυτή να την εγκαταλείψουν το ταχύτερο δυνατό, καθώς αυξάνονται οι εντάσεις ανάμεσα στην Τεχεράνη και την Ουάσινγκτον.