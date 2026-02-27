Το γαλλικό υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε σύσταση προς τους Γάλλους πολίτες να αποφεύγουν τα ταξίδια στο Ισραήλ και στη Δυτική Όχθη, ακόμη και για τουρισμό ή οικογενειακές επισκέψεις, λόγω της επιδεινούμενης κατάστασης ασφαλείας που συνδέεται με τις εξελίξεις στο Ιράν.

Στην επίσημη ιστοσελίδα του, το υπουργείο καλεί όσους Γάλλους βρίσκονται ήδη στις περιοχές αυτές να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή και σύνεση. Συνιστάται να αποφεύγουν τις διαδηλώσεις και τις συγκεντρώσεις και να εντοπίζουν εκ των προτέρων καταφύγια σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Ταξιδιωτική οδηγία προς τους Έλληνες πολίτες

Το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας, λαμβάνοντας υπόψη τη ρευστή κατάσταση στη Μέση Ανατολή, συνιστά στους Έλληνες πολίτες να αποφεύγουν κάθε μη απολύτως απαραίτητο ταξίδι στο Ισραήλ, τα Παλαιστινιακά εδάφη και το Ιράν. Η οδηγία έρχεται σε συνέχεια των διεθνών ανησυχιών για την ασφάλεια στην περιοχή.

Έκτακτα μέτρα ασφαλείας από Ισραήλ και ΗΠΑ

Παγκόσμια ανησυχία προκαλεί η κλιμάκωση γύρω από το Ιράν, με τα βλέμματα στραμμένα στο ενδεχόμενο συμφωνίας ή στρατιωτικής ενέργειας από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η ένταση αυξάνεται, ενώ κυβερνήσεις λαμβάνουν προληπτικά μέτρα ασφαλείας.

Την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου, το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ εξουσιοδότησε το μη επείγον προσωπικό και τις οικογένειές τους να εγκαταλείψουν το Ισραήλ λόγω «κινδύνων ασφαλείας». Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρέσβης των ΗΠΑ Μάικ Χάκαμπι φέρεται να είπε στο προσωπικό ότι, εφόσον επιθυμούν να φύγουν, «θα πρέπει να το κάνουν σήμερα».

Η πρεσβεία προειδοποίησε ότι η έκκληση αναχώρησης ενδέχεται να οδηγήσει σε αυξημένη ζήτηση για αεροπορικά εισιτήρια. Το προσωπικό κλήθηκε να δώσει προτεραιότητα στη γρήγορη έξοδο από τη χώρα, ακόμη και μέσω ενδιάμεσων πτήσεων προς την Ουάσινγκτον.

Η εφημερίδα New York Times ανέφερε ότι το σχετικό email επαληθεύτηκε από τρεις πηγές. Ο πρέσβης υπογράμμισε πως «δεν υπάρχει λόγος πανικού», αλλά συνέστησε σε όσους επιθυμούν να φύγουν να κάνουν άμεσα σχέδια αναχώρησης.

Ανοίγουν καταφύγια στο Ισραήλ

Στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων, δόθηκε εντολή στις αρχές του Τελ Αβίβ, της Μπερ Σεβά και της Ραανανά να ανοίξουν τα καταφύγια για τον άμαχο πληθυσμό. Σύμφωνα με εβραϊκά μέσα ενημέρωσης, τα μέτρα στοχεύουν στην προετοιμασία για κάθε ενδεχόμενο.

Παράλληλα, η Κίνα συνέστησε στους πολίτες της να αποφύγουν ταξίδια στο Ιράν και κάλεσε όσους βρίσκονται ήδη εκεί να αποχωρήσουν το συντομότερο δυνατό. Το κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα (Xinhua) μετέδωσε ότι η σύσταση σχετίζεται με την αυξανόμενη ένταση μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης.