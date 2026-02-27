Το Υπουργείο Εξωτερικών, λαμβάνοντας υπόψη τη διαμορφούμενη κατάσταση στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, συνιστά στους Έλληνες πολίτες την αποφυγή επισκέψεων, εκτός των απολύτως απαραίτητων, στο Ισραήλ, τα Παλαιστινιακά εδάφη και το Ιράν.

Έκτακτα μέτρα ασφαλείας από Ισραήλ και ΗΠΑ εν μέσω φόβων για επίθεση στο Ιράν

Mε αγωνία όλος ο κόσμος αναμένει να δει πώς θα εξελιχθεί το θέμα του Ιράν, αν η χώρα θα μπορέσει να προχωρήσει σε συμφωνία με τις ΗΠΑ ή αν τελικά οι τελευταίες θα κάνουν επίθεση εναντίον της.

Νωρίτερα την Παρασκευή (27/2) το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ εξουσιοδότησε το προσωπικό μη έκτακτης ανάγκης και τα μέλη των οικογενειών όσων βρίσκονται στο Ισραήλ να εγκαταλείψουν τη χώρα λόγω «κινδύνων ασφαλείας», με τον πρέσβη των ΗΠΑ Μάικ Χάκαμπι να φέρεται να είπε στο προσωπικό της πρεσβείας ότι αν θέλουν να εγκαταλείψουν το Ισραήλ, «θα πρέπει να το κάνουν ΣΗΜΕΡΑ».

Η έκκληση της πρεσβείας προς το μη επείγον προσωπικό να αναχωρήσει «πιθανότατα θα οδηγήσει σε υψηλή ζήτηση για αεροπορικά εισιτήρια σήμερα», γράφει. «Επικεντρωθείτε στο να βρείτε θέση σε οποιαδήποτε πτήση από την οποία θα μπορείτε να συνεχίσετε το ταξίδι σας προς την Ουάσινγκτον, αλλά η πρώτη προτεραιότητα θα είναι να βγείτε γρήγορα από τη χώρα».

Η NYTimes αναφέρει ότι το email επαληθεύτηκε από τρία άτομα. «Δεν υπάρχει λόγος να πανικοβληθείτε», έγραψε ο πρέσβης «αλλά για όσους επιθυμούν να φύγουν, είναι σημαντικό να κάνουν σχέδια για να αναχωρήσουν το συντομότερο δυνατόν».

Ανοίγουν καταφύγια στο Ισραήλ

Στο πλαίσιο αυτό, δόθηκε σήμερα (27.02.2026) εντολή στο Τελ Αβίβ, στην Μπερ Σεβά, στη Ραανανά να ανοίξουν τα καταφύγια, προκειμένου να είναι διαθέσιμα προς τον άμαχο πληθυσμό, όπως μεταδίδουν εβραϊκά μέσα ενημέρωσης.

Η Κίνα συμβούλευσε τους κινέζους πολίτες να αποφεύγουν τα ταξίδια στο Ιράν ενώ κάλεσε όσους πολίτες της βρίσκονται στη χώρα αυτή να την εγκαταλείψουν το συντομότερο δυνατόν, επικαλούμενη την κατάσταση της ασφάλειας, μετέδωσε νωρίτερα το κινεζικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα (Xinhua), καθώς αυξάνονται οι εντάσεις ανάμεσα στην Ουάσινγκτον και την Τεχεράνη.