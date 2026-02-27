Mε αγωνία όλος ο κόσμος αναμένει να δει πώς θα εξελιχθεί το θέμα του Ιράν, αν η χώρα θα μπορέσει να προχωρήσει σε συμφωνία με τις ΗΠΑ ή αν τελικά οι τελευταίες θα κάνουν επίθεση εναντίον της.

Νωρίτερα την Παρασκευή (27/2) το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ εξουσιοδότησε το προσωπικό μη έκτακτης ανάγκης και τα μέλη των οικογενειών όσων βρίσκονται στο Ισραήλ να εγκαταλείψουν τη χώρα λόγω «κινδύνων ασφαλείας», με τον πρέσβη των ΗΠΑ Μάικ Χάκαμπι να φέρεται να είπε στο προσωπικό της πρεσβείας ότι αν θέλουν να εγκαταλείψουν το Ισραήλ, «θα πρέπει να το κάνουν ΣΗΜΕΡΑ».

Η έκκληση της πρεσβείας προς το μη επείγον προσωπικό να αναχωρήσει «πιθανότατα θα οδηγήσει σε υψηλή ζήτηση για αεροπορικά εισιτήρια σήμερα», γράφει. «Επικεντρωθείτε στο να βρείτε θέση σε οποιαδήποτε πτήση από την οποία θα μπορείτε να συνεχίσετε το ταξίδι σας προς την Ουάσινγκτον, αλλά η πρώτη προτεραιότητα θα είναι να βγείτε γρήγορα από τη χώρα».

Η NYTimes αναφέρει ότι το email επαληθεύτηκε από τρία άτομα. «Δεν υπάρχει λόγος να πανικοβληθείτε», έγραψε ο πρέσβης «αλλά για όσους επιθυμούν να φύγουν, είναι σημαντικό να κάνουν σχέδια για να αναχωρήσουν το συντομότερο δυνατόν».

Ανοίγουν καταφύγια στο Ισραήλ

Στο πλαίσιο αυτό, δόθηκε σήμερα (27.02.2026) εντολή στο Τελ Αβίβ, στην Μπερ Σεβά, στη Ραανανά να ανοίξουν τα καταφύγια, προκειμένου να είναι διαθέσιμα προς τον άμαχο πληθυσμό, όπως μεταδίδουν εβραϊκά μέσα ενημέρωσης.

Deputy mayor of Beersheba Israel: There is an order to open all shelters in the city. This is a municipal directive. — Open Source Intel (@Osint613) February 27, 2026

Η Κίνα συμβούλευσε τους κινέζους πολίτες να αποφεύγουν τα ταξίδια στο Ιράν ενώ κάλεσε όσους πολίτες της βρίσκονται στη χώρα αυτή να την εγκαταλείψουν το συντομότερο δυνατόν, επικαλούμενη την κατάσταση της ασφάλειας, μετέδωσε νωρίτερα το κινεζικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα (Xinhua), καθώς αυξάνονται οι εντάσεις ανάμεσα στην Ουάσινγκτον και την Τεχεράνη.

Αραγτσί: Κάλεσε τις ΗΠΑ να αποφύγουν οποιαδήποτε “υπερβολική απαίτηση” προκειμένου να υπάρξει συμφωνία για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί κάλεσε σήμερα τις ΗΠΑ να αποφύγουν «οποιαδήποτε υπερβολική απαίτηση», μια ημέρα μετά τις συνομιλίες που είχαν οι δύο πλευρές στη Γενεύη αναφορικά με το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα και πριν τις νέες προγραμματισμένες διαπραγματεύσεις στη Βιέννη.

Στη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχε με τον Αιγύπτιο ομόλογό του Μπαντρ Αμπντελατί ο Αραγτσί «δήλωσε ότι η επιτυχία (της διπλωματικής λύσης) εξαρτάται από τη σοβαρότητα και τον ρεαλισμό της άλλης πλευράς, αλλά και από την αποφυγή οποιουδήποτε λάθους εκτίμησης και υπερβολικής απαίτησης».

Ο Αραγτσί, που ηγείται της ιρανικής αντιπροσωπείας στις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ, δεν διευκρίνισε σε ποιες απαιτήσεις αναφέρεται.

Οι ΗΠΑ έχουν ζητήσει επανειλημμένα να απαγορευθεί εντελώς στο Ιράν να εμπλουτίζει ουράνιο, ένα αίτημα το οποίο η Τεχεράνη θεωρεί «κόκκινη γραμμή».

Η κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ επιθυμεί επίσης οποιαδήποτε συμφωνία συναφθεί να περιλαμβάνει και το βαλλιστικό πρόγραμμα του Ιράν, το οποίο θεωρείται υπαρξιακή απειλή από το Ισραήλ.

Από την πλευρά του ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε την Τετάρτη ότι το Ιράν «αρνείται» να συζητήσει το βαλλιστικό του πρόγραμμα και πρόσθεσε ότι αυτό αποτελεί, σύμφωνα με τον ίδιο, «ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα».

Στη διάρκεια της ομιλίας του για την Κατάσταση της Ένωσης ο Τραμπ κατηγόρησε το Ιράν ότι αναπτύσσει πυραύλους που θα μπορούν να πλήξουν στις ΗΠΑ, με την Τεχεράνη να καταγγέλλει «μεγάλα ψέματα».

Οι πύραυλοι που διαθέτει το Ιράν έχουν επισήμως βεληνεκές έως 2.000 χιλιόμετρα, κάτι που του επιτρέπει να πλήξει τον ορκισμένο εχθρό του, το Ισραήλ.

Η Τεχεράνη επιμένει ότι οι πύραυλοί της χρησιμεύουν αποκλειστικά για την άμυνά της και για να αποτρέψουν οποιαδήποτε νέα επίθεση εναντίον του ιρανικού εδάφους μετά τον πόλεμο των 12 ημερών τον Ιούνιο του 2025, που ξεκίνησε μετά την αιφνιδιαστική επίθεση του Ισραήλ. Στη σύρραξη συμμετείχαν