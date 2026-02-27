Η ιρακινή ένοπλη οργάνωση Κατάεμπ Χεζμπολάχ, που υποστηρίζεται από την Τεχεράνη, κάλεσε τους μαχητές της να είναι έτοιμοι για έναν πιθανό παρατεταμένο πόλεμο, σε περίπτωση αμερικανικών πληγμάτων εναντίον του Ιράν.

Η Ουάσινγκτον έχει αναπτύξει σημαντικές στρατιωτικές δυνάμεις στον Κόλπο και εδώ και εβδομάδες απειλεί με επέμβαση, εάν δεν υπάρξει συμφωνία στις έμμεσες συνομιλίες με την Τεχεράνη σχετικά με το πυρηνικό της πρόγραμμα.

«Στο πλαίσιο των αμερικανικών απειλών και της συγκέντρωσης στρατιωτικών δυνάμεων που δείχνουν μια επικίνδυνη κλιμάκωση στην περιοχή, είναι απαραίτητο» όλοι οι μαχητές «να προετοιμαστούν για έναν πόλεμο φθοράς», αναφέρει η Κατάεμπ Χεζμπολάχ σε ανακοίνωση που δόθηκε στη δημοσιότητα αργά το βράδυ της Πέμπτης.

Η οργάνωση προειδοποίησε τις ΗΠΑ ότι θα υποστούν «τεράστιες απώλειες» σε περίπτωση περιφερειακού πολέμου.

Ένας διοικητής της εκτίμησε ότι είναι «πολύ πιθανή» η επέμβαση ιρακινών ενόπλων οργανώσεων στο πλευρό του Ιράν, σε περίπτωση αμερικανικής επίθεσης, υπογραμμίζοντας πως οποιαδήποτε ενέργεια κατά του Ιράν θα θεωρηθεί ότι τις «απειλεί άμεσα».

Ο «άξονας της αντίστασης» και η στάση των ιρακινών οργανώσεων

Οι οργανώσεις αυτές αποτελούν μέρος του λεγόμενου «άξονα της αντίστασης» που επικαλείται η Τεχεράνη και περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τη Χεζμπολάχ του Λιβάνου, η οποία έχει υποστεί βαριές απώλειες το τελευταίο διάστημα.

Ο ίδιος διοικητής, μιλώντας στο AFP υπό τον όρο της ανωνυμίας λόγω της ευαισθησίας του ζητήματος, ανέφερε ότι οι ιρακινές οργανώσεις, παρότι υποστηρίζονται από την Τεχεράνη και τελούν υπό αμερικανικές κυρώσεις, δεν συμμετείχαν στον πόλεμο των 12 ημερών που ξεκίνησε με ισραηλινά πλήγματα στο Ιράν τον Ιούνιο. Ωστόσο, προειδοποίησε πως σε ενδεχόμενη επιχείρηση με στόχο την ανατροπή της ιρανικής ηγεσίας θα επιδείξουν «λιγότερη αυτοσυγκράτηση».

Για μήνες, στο πλαίσιο του πολέμου ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς στη Γάζα, οι ίδιες οργανώσεις έχουν πραγματοποιήσει επιθέσεις κατά αμερικανικών δυνάμεων και προσπάθησαν να πλήξουν το Ισραήλ, συχνά χωρίς επιτυχία.

Οι αμερικανικές πιέσεις για τον αφοπλισμό τους εντείνονται στο Ιράκ, καθώς η ένταση στην περιοχή παραμένει υψηλή.

Η στάση της Χεζμπολάχ στον Λίβανο

Στον Λίβανο, αξιωματούχος της Χεζμπολάχ δήλωσε στο AFP ότι το σιιτικό κίνημα δεν θα παρέμβει σε περίπτωση «περιορισμένων» αμερικανικών πληγμάτων κατά του Ιράν. Ωστόσο, τόνισε πως θα θεωρήσει «κόκκινη γραμμή» οποιαδήποτε επίθεση εναντίον του ανώτατου ηγέτη της χώρας, του αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.