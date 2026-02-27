Το υπουργείο Εξωτερικών της Πολωνίας κάλεσε τους πολίτες της χώρας να εγκαταλείψουν άμεσα το Ιράν, το Ισραήλ και τον Λίβανο, επικαλούμενο την αυξανόμενη ένταση και την ασταθή κατάσταση που επικρατεί στη Μέση Ανατολή.

Σε σχετική ανακοίνωση, το πολωνικό ΥΠΕΞ προειδοποίησε ότι «η κατάσταση ασφαλείας στη Μέση Ανατολή είναι ασταθής. Ο κίνδυνος κλιμάκωσης είναι υψηλός!». Παράλληλα, επισήμανε πως ο εναέριος χώρος ενδέχεται να κλείσει για την κυκλοφορία πολιτικών αεροσκαφών, γεγονός που θα μπορούσε να καταστήσει την επιστροφή στην Πολωνία «αδύνατη ή να την παρεμποδίσει σημαντικά».