Ένα drone αγνώστου προέλευσης, που έμοιαζε με παιχνίδι, κατέπεσε στις 28 Ιανουαρίου μέσα σε στρατιωτική βάση στην πόλη Πσάσνις, στη βόρεια Πολωνία, σύμφωνα με ανακοίνωση της στρατιωτικής αστυνομίας. Η πληροφορία επιβεβαίωσε σχετικό ρεπορτάζ του Radio Zet.

Το περιστατικό σημειώνεται ενώ οι αρχές σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή για παρόμοια συμβάντα με drones, τα οποία έχουν προκαλέσει προβλήματα στη λειτουργία αεροδρομίων και στρατιωτικών εγκαταστάσεων το τελευταίο διάστημα.

Ο εκπρόσωπος της στρατιωτικής αστυνομίας, Τόμας Βικτόροβιτς, ανέφερε ότι οι δυνάμεις ασφαλείας εντόπισαν το drone να πετά στην περιοχή λίγο πριν αυτό πέσει εντός της βάσης. «Η συσκευή, η οποία έμοιαζε με παιχνίδι, ελέγχθηκε… Ακολούθως, παραδόθηκε στη στρατιωτική αστυνομία και βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα», δήλωσε.

Όπως διευκρίνισε, δεν επρόκειτο για προηγμένη συσκευή αλλά πιθανότατα για drone που ελεγχόταν μέσω κινητού τηλεφώνου, με τον χειριστή του να χάνει την επαφή. «Δεν βρέθηκαν συσκευές καταγραφής, όπως κάρτα μνήμης ή SIM, μέσω των οποίων θα μπορούσαν να μεταδοθούν δεδομένα», πρόσθεσε ο Βικτόροβιτς.