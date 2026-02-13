Η οικονομία της Πολωνίας ξεπερνά σε ΑΕΠ τα 1,1 τρισεκατομμύρια δολάρια σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες εκτιμήσεις για το 2026 και αποτελεί πλέον μια από τις ισχυρότερες τις Ευρώπης, ενώ το κατά κεφαλήν ΑΕΠ έχει σκαρφαλώσει πάνω από τα 30.000 δολάρια και βρίσκεται ήδη στο ήμισυ αυτού της Γερμανίας.

Η ιδιαίτερα θετική πορεία της οικονομίας έχει φέρει σημαντική ανάπτυξη και στις πολωνικές επιχειρήσεις οι οποίες έχουν αρχίσει να μεγαλώνουν και να επεκτείνονται τόσο ώστε μόνο πέρσι προχώρησαν σε 22 εξαγορές ανταγωνιστών τους στη Δυτική Ευρώπη, δείχνουν νέα στοιχεία του Bloomberg. Ανάμεσα στις εξαγορές αυτές πολλές γίνονται ακόμη και μέσα στην ίδια τη Γερμανία που είναι η ισχυρότερη οικονομία όλης της Ευρώπης. Οι εννέα από τις εξαγορές αυτές μέσα στη πολύ ανταγωνιστική, μέχρι πρότινος, Γερμανία αφορούσαν τον κλάδο των αυτοκινητοβιομηχανιών, της τεχνολογίας (ΙΤ) και της παραγωγής τροφίμων, όπως δείχνει η επεξεργασία των ίδιων στοιχείων.

Η σύγκριση των μεγεθών της οικονομίας Πολωνίας και Γερμανίας που πραγματοποιεί το Bloomberg σε βασικά μεγέθη είναι ενδεικτική της προόδου που έχει επιτευχθεί. Όταν η Πολωνία εντάχθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2004 το ΑΕΠ της Γερμανίας ήταν πάνω από τέσσερις φορές μεγαλύτερο από αυτό της Πολωνίας.

Σε διάστημα δύο δεκαετιών ως μέλος της ΕΕ, η Πολωνία έλαβε περισσότερη καθαρή χρηματοδότηση ανά κάτοικοι από οποιαδήποτε άλλη χώρα, ενώ το ΑΕΠ της υπερτριπλασιάστηκε. Η οικονομία αναπτύχθηκε κατά 3,6% πέρυσι σε σύγκριση με ανάπτυξη μόλις 0,2% που καταγράφηκε στη Γερμανία.

Στενές σχέσεις με Γερμανία

Η Γερμανία παραμένει ο μεγαλύτερος επενδυτής στην Πολωνία, με τις εταιρείες της να έχουν σχεδιάσει να ρίξουν 265 δισεκατομμύρια ζλότι (75 δισ δολάρια) σε χρηματοδοτήσεις πάσης φύσεως μέσα στα επόμενα 20 χρόνια. Πρόκειται ιδιαίτερα για τους κλάδους της αυτοκινητοβιομηχανίας, της μηχανικής και του λιανικού εμπορίου, σύμφωνα με στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας της Πολωνίας.

Η ψαλίδα στα μεγέθη της οικονομίας μεταξύ Γερμανίας και Πολωνίας μικραίνει συνεχώς όπως δείχνουν τα στοιχεία για το ΑΕΠ και το κατά κεφαλήν ΑΕΠ. Η υποτονική ανάπτυξη στη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης έχει δημιουργήσει ευκαιρίες εξαγοράς για πολωνικές εταιρείες που πάνε καλά. Όπως αναφέρουν στελέχη τέτοιων επιχειρήσεων, πολωνικές εταιρείες δεν σχεδιάζουν επιθετικές κινήσεις στη γερμανική αγορά αλλά κινούνται προσεκτικά όταν δημιουργούνται ευκαιρίες με στόχο την μείωση του ρίσκου.

Ο πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ επικαλέστηκε την περασμένη εβδομάδα αναφορές σε γερμανικά μέσα ενημέρωσης όταν έγραψε το μέσο κοινωνικής δικτύωσης Χ: «Οι Πολωνοί έρχονται». «Δείτε πώς έχει αλλάξει αυτή η φράση τα τελευταία 30 χρόνια». «Ο γερμανικός τύπος αναφέρει ότι, όλο και περισσότερο, οι πολωνικές εταιρείες αποκτούν καθιερωμένες δυτικές μάρκες, όχι το αντίστροφο», σχολίασε.

Οι προκλήσεις

Παρόλα αυτά οι προκλήσεις παραμένουν μεγάλες. Επειδή η Πολωνία έχει προσελκύσει τις μεγαλύτερες ξένες επενδύσεις σε θέσεις εργασίας στους τομείς της πληροφορικής, των χρηματοοικονομικών και του ανθρώπινου δυναμικού, η χώρα δείχνει τώρα πιο εκτεθειμένη στην απειλή υιοθέτησης αυτοματοποίησης στον χώρο εργασίας ειδικά μέσω της τεχνητής νοημοσύνης. Οι μισθοί έχουν επίσης αυξηθεί σημαντικά, πράγμα που σημαίνει ότι η Πολωνία χάνει το προβάδισμά της ως πάροχος υπηρεσιών χαμηλού κόστους στην ΕΕ. Από πολιτικής απόψεως υπάρχουν επίσης προκλήσεις αφού, όπως συμβαίνει πολύ συχνά όταν καταγράφεται ισχυρή ανάπτυξη, μέρος του πληθυσμού αισθάνεται ότι έχει μείνει πίσω από τους υπόλοιπους.