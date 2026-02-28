Το χτύπημα των Αμερικανών στο Ιράν δεν ήταν αιφνιδιαστικό, επισημαίνει ο διευθυντής της εφημερίδας «ΤΑ ΝΕΑ», Γιώργος Μαντέλας.

Όπως εξηγεί τόση δύναμη πυρός συγκεντρωμένη σε μια περιοχή οδηγούσε σε ένα αποτέλεσμα: αυτό που είδαμε πριν από λίγη ώρα.

«Δεύτερον, αν αιφνιδίασε κάτι, σε τι ήταν; Στο γεγονός ότι επέλεξαν μέρα Σάββατο. Κι αυτό γιατί οι Ισραηλινοί δεν κάνουν τίποτα το Σάββατο. Περιμέναμε όλοι ότι θα γίνει μάλλον χθες το βράδυ. Άλλοι λέγανε τα ξημερώματα σήμερα. Τελικά χτύπησαν Σάββατο» συνεχίζει και προσθέτει «αυτό αιφνιδίασε ενδεχομένως και τους Ιρανούς.

Τρίτον, τι επιπτώσεις θα έχει; Στην Ελλάδα, καταρχήν, έμμεσες, γιατί άμεσα δε μας χτυπάει. Έμμεσα όμως σίγουρα θα μας επηρεάσει, για τον απλό λόγο ότι η Ελλάδα, πέραν όλων των άλλων, είναι και χώρα μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, οπότε θα κληθεί να πάρει αποφάσεις. Αυτό ας το έχουμε καλά στο πίσω μέρος του μυαλού μας.

Τέταρτον, πόσο θα διαρκέσει; Σύμφωνα με τα όσα διαβάζουμε, γιατί δεν μπορούμε να έχουμε την ενημέρωση από την Ουάσιγκτον, στον ξένο Τύπο, η κίνηση θα είναι αυτή τη φορά τόσο όσο χρειάζεται για να τελειώσει η Αμερική και το Ισραήλ με το πρόβλημα που ακούει στο όνομα Ιράν και πυρηνικά. Που σημαίνει ότι αν χρειαστεί θα πάρει μία μέρα ή δύο μέρες. Νομίζω ότι παραπάνω θα είναι too much. Αλλά σε κάθε περίπτωση δεν έχουμε παρά να περιμένουμε και θα δούμε πόσο και πού θα χτυπήσουν οι Αμερικανοί τις επόμενες κρίσιμες ώρες αυτής της ιστορίας»